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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / "Gracias guerreros": los mejores memes de la eliminación de Colombia del Mundial

"Gracias guerreros": los mejores memes de la eliminación de Colombia del Mundial

El sueño de la tricolor se fue en manos de Suiza y se despidió en la fase de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA.

Memes de la Selección Colombia.jpg
Memes de la Selección Colombia //
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 7 de jul, 2026

El sueño de la Selección Colombia de avanzar en el Mundial 2026 terminó este martes, luego de que el combinado nacional cayera eliminado ante Suiza en una intensa definición por penales. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo no logró superar la barrera de los octavos de final en una jornada marcada por la frustración cafetera.

El encuentro terminó con un empate de 0-0 que obligó a decidir la clasificación desde los doce pasos. En la tanda definitiva, la suerte favoreció al conjunto suizo, que consiguió asegurar su boleto a los cuartos de final, dejando por fuera a la representación cafetera en una tarde en donde todo jugó en contra de los intereses de la selección sudamericana.

A pesar de la expectativa depositada en sus principales figuras, ni Luis Díaz ni James Rodríguez lograron marcar la diferencia durante el encuentro. Ambos jugadores, quienes en diversas ocasiones previas habían sido los salvadores del equipo en momentos críticos.

La eliminación no pasó desapercibida en redes sociales que se inundaron con una ola de reacciones. Los usuarios compartieron diversos memes. El equipo de Néstor Lorenzo, que había mantenido altas expectativas tras su desempeño en la fase de grupos y eliminatorias, deberá ahora emprender el regreso a casa mientras el torneo mundialista continúa su curso hacia la siguiente instancia.

Los mejores memes de la eliminación de la Selección Colombia

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Memes de la Selección Colombia //
Foto: redes sociales
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