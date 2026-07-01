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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Jude Bellingham tuvo emotivo gesto con Venezuela tras el triunfo de Inglaterra

Jude Bellingham tuvo emotivo gesto con Venezuela tras el triunfo de Inglaterra

Jude Bellingham envió un mensaje de apoyo a Venezuela tras el triunfo de Inglaterra sobre RD Congo en el Mundial 2026 y lamentó la tragedia por los terremotos.

Kane y Bellingham Mundial 2026.
Kane y Bellingham Mundial 2026.
Foto: X @England
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

El mediocampista inglés Jude Bellingham protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada del Mundial 2026 tras la victoria de Inglaterra por 2-1 sobre República Democrática del Congo.

En su paso por la zona mixta, el jugador del Real Madrid detuvo su recorrido al escuchar la palabra "Venezuela" y decidió enviar un mensaje a los afectados por los recientes terremotos que golpearon al país.

El gesto ocurrió cuando un periodista venezolano intentó hacerle una pregunta. El volante de la de 'Los tres leones' aprovechó el breve intercambio para enviar un mensaje dirigido a los venezolanos que atraviesan la emergencia provocada por los sismos de magnitud 7,1 y 7,2, que han dejado miles de víctimas.

"Mucho ánimo para todos en Venezuela, y mucho cariño a todos", dijo en este breve mensaje. 

Las palabras del futbolista fueron difundidas rápidamente en redes sociales y llamaron la atención por el gesto hacia el pueblo venezolano en medio de la tragedia.

El pronunciamiento tuvo lugar minutos después de que Inglaterra derrotara 2-1 a República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

El mediocampista, expresó así su respaldo a los afectados antes de continuar su recorrido hacia el bus que llevaría al plantel hacia el hotel de concentración.

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