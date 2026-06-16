Kylian Mbappé acaricia el récord de máximo goleador de Mundiales: quedó a dos tantos

El francés Kylian Mbappé está decidido a marcar historia en el fútbol mundial de la mano de su selección, y no es para menos. Luego de la gran actuación que tuvo en la final de Qatar 2022, donde anotó los tres goles de Francia ante Argentina, logró el récord de convertirse en el jugador con más anotaciones en una final mundialista.

Ahora, en su debut en el Mundial 2026, este 16 de junio por la primera fecha del Grupo I, Mbappé fue la figura al anotar un doblete frente a Senegal, a los minutos 66 y 90+6, perfilando a su equipo como uno de los principales candidatos al título mundialista.

Ante esto, el delantero del Real Madrid ya suma 14 tantos a lo largo de sus participaciones en las citas orbitales. Con este resultado, el bombardero quedó muy cerca de convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

De momento, el líder de la clasificación es el alemán Miroslav Klose, quien tiene 16 tantos, seguido por Ronaldo Nazário con 15 goles. El podio lo completa otro alemán, Gerd Müller, con 14 anotaciones. Los tres delanteros ya están retirados, por lo que ninguno puede aumentar su registro.



Ahora, además de Mbappé, el único jugador del top 10 que continúa en actividad es Lionel Messi, quien sigue al francés con 13 goles. Por ello, en un certamen que apenas comienza, Kylian todavía tiene la posibilidad de seguir aumentando su cuenta goleadora y romper el récord en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA.

Máximos goleadores en la historia de los Mundiales