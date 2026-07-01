En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

CABEZOTE_ESPECIAL_MUNDIAL_DK.jpg
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Manuel Neuer se retira de la selección alemana

Manuel Neuer se retira de la selección alemana

Tras la eliminación de Alemania en el Mundial 2026, Manuel Neuer anunció su retiro de la selección nacional, poniendo fin a una trayectoria de 16 años y 128 partidos con la 'Mannschaft'.

Manuel Neuer
Manuel Neuer //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de jul, 2026

El portero Manuel Neuer se despidió este miércoles de la selección alemana tras 16 años de carrera en la "Mannschaft" con un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que lamentó ese "final" tras la derrota del conjunto germano contra Paraguay en el Mundial.

"La eliminación temprana en el Mundial es extremadamente decepcionante. Hemos quedado claramente por debajo de las expectativas y deberíamos haber llegado más lejos en este torneo. Este desenlace duele muchísimo", escribió en Instagram.

El futbolista de 40 años, que ha jugado 128 partidos con la camiseta alemana, indicó que había tomado conscientemente la decisión de volver a jugar para Alemania, tras retirarse de la selección en 2024, porque siempre le ha llenado "de un profundo orgullo vestir la camiseta de la selección nacional".

Y también porque, a su edad y con la experiencia acumulada en cuatro Mundiales, quería apoyar de la mejor manera posible a los jugadores jóvenes, tanto dentro como fuera del campo, y ayudar al fútbol alemán.

Neuer, que de momento sigue en el Bayern de Múnich, club con el que tiene contrato hasta finales de junio de 2027, añadió que, "a pesar de este amargo final, no me arrepiento ni por un segundo de haber dado este paso".

"Mi decepción es indescriptible, pero aun así siento una enorme gratitud. Gracias por vuestro apoyo a lo largo de todos estos años y durante este torneo", concluye el campeón del mundo de 2014 con la selección alemana su mensaje a los aficionados.

Vea también:

Selección de Alemania
Copa Mundial de la FIFA 2026

Alemania superó a Brasil y se convirtió en la selección con más goles en los mundiales

Manuel Neuer
Copa Mundial de la FIFA 2026

Manuel Neuer, el portero con más partidos en toda la historia de los mundiales

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Manuel Neuer

Selección Alemania

Publicidad

Publicidad

Publicidad