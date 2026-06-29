Marruecos desploma a la 'Naranja Mecánica': elimina a Países Bajos desde el punto penal

La selección de Marruecos fue de menos a más este lunes para derrotar en serie de penaltis por 2-3 a Países Bajos, después de un empate 1-1, y clasificarse a los octavos de finales del Mundial 2026.

Cody Gapko anotó por los neerlandeses en el minuto 72, en tanto que Issa Diop lo hizo por los africanos en el 90+1, resultado parcial que forzó a unos tiempos suplementarios y luego a unos penaltis en los que se impusieron los Leones del Atlas.

El partido comenzó con numerosas faltas y un duelo entre el centrocampista marroquí Ismael Saibari y el defensa neerlandés Jan Paul Van Hecke, quienes le bajaron a la intensidad tras una advertencia del árbitro brasileño Wilton Sampaio.

Fueron los africanos los que estuvieron cerca de tomar ventaja, en el 20 con un remate de Ayyoub Bouaddi y, un minuto después, con un disparo de Achraf Hakimi, ambos detenidos con sendas buenas atajadas del guardameta Bart Verbruggen.



Los marroquíes crearon peligro por las bandas; los neerlandeses defendieron bien con su línea de cinco y, en el minuto 44, crearon una jugada de gol con un golpe de zurda de Micky van de Ven, retenido por el portero Yassine Bounou.

Marruecos fue incisivo en el cierre de la primera mitad. En el 45+2, Bilal El Khannouss le puso un balón preciso a Saibari, quien llegó tarde al balón. Cuatro minutos después, el jugador del PSV Einchoven volvió a fallar con todo a favor.

En el segundo tiempo, Hakimi estrelló un balón en el travesaño, en el 52 y se escapó con balón dominado en el 56, en un ataque frustrado con una aparición milagrosa de Van de Ven.

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Cuando mejor estaban los africanos, Países bajos tomó ventaja. Horas después de que su esposa perdió un embarazo, Gakpko aceptó un balón de Crysencio Summerville y, de derecha, venció a Bonou para el 1-0.

El seleccionador marroquí, Mohamed Ouahbi, hizo cambios en busca del empate; entre ellos la entrada a la cancha de Chemsdine Talbi, quien en el 90+1 le puso una asistencia a Diop, anotador de cabeza del 1-1 que decretó el tiempo extra.

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En la única jugada de gol de la prórroga, en el 97, Verbruggen salvó a los neerlandeses al achicar y enviar fuera un remate a quemarropa de Soufiam Rahimi.

La serie de penaltis decidió el triunfo de Marruecos por 2-3. Ismael Saibari anotó el definitivo para los marroquíes.

En los octavos de finales, Marruecos enfrentará a Canadá, el próximo 4 de julio en Houston.