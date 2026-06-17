Messi podría convertirse en el máximo referente histórico de los mundiales

Seis días después de asombrar al mundo con un triplete ante Argelia, Leo Messi tendrá la oportunidad, ante Austria en el estadio AT&T de Arlington (Dallas), de convertirse en el plusmarquista absoluto, dejar en el camino al alemán Miroslav Klose y a la leyenda brasileña Roberto Riivelino.

Con sus tres goles ante la selección norteafricana, Messi igualó a Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales, con 16 dianas. De igual forma, se emparejó con el alemán como el jugador que más partidos ha ganado en la Copa del Mundo (16).

Si Argentina gana en Dallas y marca Messi, el capitán albiceleste se habrá situado en solitario como plusmarquista en esos dos apartados. Y aún hay más.

Superó a Pelé y va a por Rivelino

Con su actuación en el histórico partido del Arrowhead en Kansas City, el 10 sobrepasó a Pelé en el apartado de goles+asistencias.

Antes de empezar el Mundial, Messi compartía el récord de mayor cantidad de contribuciones directas de gol con el genio brasileño, ambos con 21 (Messi tenía 13 goles y 8 asistencias). Con los 3 tantos marcados ante Argelia, Messi cuenta con 24 contribuciones de gol.

El delantero brasileño Pelé Foto: AFP

Además, con el gol anotado en el minuto 17 desde fuera del área, igualó los cinco tantos que situaban al brasileño Rivelino en la cima de los artilleros de larga distancia.

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'La patada atómica' marcó tres goles desde fuera del área en México-70, contra Checoslovaquia, Perú y Uruguay; y otros dos en Alemania-74, frente a Zaire y Alemania Oriental.

Messi ha anotado desde larga distancia ante Irán y Nigeria, en Brasil 2014; frente a México y Australia, en Qatar 2022; y contra Argelia, en 2026.

Récords de Messi en la Copa del Mundo:

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- Primer jugador que ha disputado 6 Mundiales (Cristiano Ronaldo le puede igualar hoy ante el Congo)

- Jugador con más partidos mundialistas (27)

- Jugador con más minutos en Mundiales (2.394)

- Jugador más veces capitán en un Mundial (20)

- Capitán que ha marcado más goles en una final (2)

- Máximo goleador histórico (16 igualado con Miroslav Klose)

- Jugador con más goles+asistencias en Copa del Mundo (16+8)

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- Jugador con más goles desde fuera del área (5 igualado con el brasileño Rivelino)

- Único jugador que ha marcado en fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final de una misma edición del Mundial

- Único jugador que ha marcado como sub-20, veinteañero y treintañero en un Mundial

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- Jugador que en más ocasiones marcó el primer gol en un partido mundialista (9)

- Mayor distancia entre el primer gol en un Mundial y el último (20 años exactos. 16 de junio de 2006 ante Serbia y Montenegro y 16 de junio de 2026 frente a Argelia).

- Único jugador con dos Balones de Oro mundialistas (2014 y 2022)

- Más veces Mejor Jugador de un partido mundialista (12).