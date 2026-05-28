Morat se presentará en El Campín antes del partido de despedida de Colombia vs. Costa Rica

La banda bogotana Morat encabezará el espectáculo de apertura del partido amistoso de despedida de la selección colombiana antes del Mundial de 2026, denominado 'La Recta Final', que se disputará el próximo lunes en el estadio El Campín de Bogotá ante Costa Rica, confirmó este jueves la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El amistoso será el último compromiso en Colombia de la selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo antes de viajar al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

"El Campín vibrará con los colores amarillo, azul y rojo antes de que la Selección Colombia emprenda vuelo hacia el Mundial de la FIFA 2026", expresó la FCF en un comunicado.

Morat, integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas, atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera tras ganar su primer Latin Grammy y por su gira internacional 'Ya Es Mañana World Tour'.



La relación entre la agrupación ganadora del Latin Grammy 2025 al mejor álbum pop/rock por 'Ya Es Mañana' y la selección colombiana ya había tenido un episodio simbólico en julio de 2024, cuando la banda transmitió en vivo en una pantalla gigante de El Campín el partido entre Colombia y Panamá por los cuartos de final de la Copa América durante uno de sus conciertos en Bogotá.

Ahora, la agrupación abrirá oficialmente el acto previo al partido de despedida del combinado nacional rumbo a la Copa del Mundo.

La selección colombiana debutará en el Mundial el 17 de junio frente a Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México y seis días después jugará contra República Democrática del Congo en Guadalajara.

Publicidad

Colombia cerrará su participación en la fase de grupos ante Portugal en Miami el 27 de junio, en uno de los partidos más llamativos de la primera ronda del Mundial.