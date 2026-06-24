Mundial 2026: ¿quién será el posible rival de Colombia en dieciseisavos de final?

La mancha amarilla se tomó el Akron de Guadalajara gracias a la llegada masiva de colombianos que llenaron el recinto de Chivas para el choque de la Selección Colombia ante RD Congo, disputado el pasado 23 de junio y correspondiente a la segunda fecha del Grupo K de la Copa Mundo 2026.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegaron con el objetivo de buscar un triunfo luego de la goleada que Portugal le propinó a Uzbekistán más temprano, por lo que la escuadra 'Tricolor' necesitaba una victoria para asegurar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial.

Con un gol de Daniel Muñoz, Colombia venció a los africanos y sumó 6 unidades, clasificándose a dieciseisavos de final cuando todavía falta una fecha para culminar la fase de grupos. Sin embargo, surge la duda sobre quién sería el posible rival de Colombia en esa instancia.

¿Quién sería el rival de Colombia en 16avos?

Colombia cumplió y mantiene viva la esperanza de todo un país que espera ver a su Selección llegar lo más lejos posible en una Copa del Mundo. Con 6 unidades, los cafeteros podrían avanzar como líderes de zona, aunque necesitarían un triunfo o mínimo un empate ante Portugal en la siguiente jornada.

Pero si los 16avos de final se jugaran con la tabla actual, este sería el panorama de Colombia.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se ubican en el Grupo K y, de acuerdo con lo revelado por la plataforma Apple Sports, el líder de esta zona disputaría su partido de dieciseisavos el viernes 3 de julio ante un tercer lugar.

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Colombia gana en México // Foto: FIFA

Ante esa posibilidad, Colombia tendría que enfrentar a un mejor tercero, que podría salir de cinco grupos:

Grupo D: Paraguay aparece como uno de los posibles rivales al ubicarse actualmente en la tercera posición con 3 unidades.

al ubicarse actualmente en la tercera posición con 3 unidades. Grupo E: Ecuador ocupa el tercer puesto con un punto , por lo que necesita vencer a Alemania para mantener la ilusión de avanzar a la siguiente ronda.

, por lo que necesita vencer a Alemania para mantener la ilusión de avanzar a la siguiente ronda. Grupo I: Senegal no tiene puntos, pero todavía aparece entre los opcionados a falta de un partido.

pero todavía aparece entre los opcionados a falta de un partido. Grupo J: Argelia y Austria tienen 3 puntos cada uno y se enfrentan en la última fecha, por lo que el perdedor podría terminar como mejor tercero.

y se enfrentan en la última fecha, por lo que el perdedor podría terminar como mejor tercero. Grupo L: Croacia tiene 3 unidades y si vence a Ghana, que cuenta con 4 puntos, serían los africanos quienes podrían quedarse con el tercer lugar.

Cabe recordar que en este escenario el mejor tercero será el equipo que más puntos acumule entre las selecciones que terminen en esa posición, por lo que todavía resta la última fecha para definir el posible rival de Colombia en dieciseisavos de final.

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¿Cuándo es el próximo partido de Colombia?

Luego de la goleada 5-0 de Portugal sobre Uzbekistán y el triunfo 1-0 de Colombia sobre RD Congo, el próximo sábado a las 6:00 de la tarde se vivirá un reencuentro entre dos exjugadores del Real Madrid: Cristiano Ronaldo y James Rodríguez.

Ambos buscarán llevar a sus respectivas selecciones a dieciseisavos de final como líderes del grupo, con el objetivo de tener un cruce más favorable en la siguiente fase. Cabe señalar que el segundo del Grupo K tendría que enfrentarse en la siguiente ronda con el segundo del Grupo L.

