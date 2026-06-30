Ni Messi ni Cristiano: Mbappé es el máximo goleador en partidos de eliminación en Mundiales

Kylian Mbappé se convirtió este martes en el máximo goleador en partidos de eliminación de los Mundiales, después de anotar 2 goles ante Suecia en los dieciseisavos de final del torneo de 2026, tantos con los que alcanzó los diez en este ítem y superó los ocho de los brasileños Leônidas da Silva y Ronaldo Nazário de Lima.

Tras el 1-0 ante Suecia, Mbappé se colocó como líder en solitario de goleadores en eliminatorias durante los Mundiales, con nueve anotaciones en nueve partidos, promediando un gol por juego.

Después de Leônidas y Ronaldo quedan en esta clasificación Pelé, Vavá, Just Fontaine y Oldřich Nejedlý (7); Eusébio, György Sárosi, Gary Lineker y Roberto Baggio (6); Silvio Piola, Gyula Zsengellér, Helmut Rahn, Thomas Müller, Zinedine Zidane, Wesley Sneijder, Miroslav Klose y Leo Messi (5), este último todavía en activo.

Mbappé había marcado ocho goles en las rondas eliminatorias de sus otras dos participaciones en la Copa del Mundo: tres en Rusia 2018 y cinco en Catar 2022.



En Rusia, donde se proclamó campeón, firmó dos goles contra Argentina en octavos de final y otro más en la final ante Croacia.

En Catar, ya como líder absoluto de 'Les Bleus', anotó dos goles ante Polonia en octavos de final y un triplete contra Argentina en la final que finalmente se llevó la albiceleste en penaltis.

Mbappé abrió el marcador del Francia-Suecia de dieciseisavos con una jugada individual dentro del área en la que, escorado desde un costado, recortó varias veces hasta hacerse espacio para rematar y superar al portero sueco.

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Después de marcar el gol, Mbappé se fue directamente a celebrar con su entrenador, Didier Deschamps, quien perdió a su madre hace una semana y tuvo que abandonar la concentración de Francia para acudir al funeral.

Tanto Mbappé como el resto de futbolistas del equipo se unieron al abrazo colectivo con Deschamps.