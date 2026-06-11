No entendían nada: así reaccionaron jugadores de Sudáfrica al inglés del arbitro

El primer partido de la Copa Mundial de la FIFA fue con victoria para México de 2 a 0 frente a Sudáfrica en el mítico estadio Azteca. Con las tribunas teñidas de verde, la selección local celebró el inicio del torneo con sus primeros tres puntos y con la ilusión de alcanzar, por primera vez, el quinto partido.

Sin embargo, el desarrollo del juego dejó diversos momentos llamativos, tanto positivos como negativos. Por ejemplo, a las afueras del estadio se registraron algunas manifestaciones que necesitó de la intervención de autoridades, al igual que el interior del mismo con varias rojas en la cancha que impartió el brasileño Wilton Sampaio.

Pero en una de esas decisiones arbitrales se hizo viral en redes sociales, puntualmente cuando sacó roja a Themba Zwane tras un golpe en la cara a uno de los jugadores mexicanos y es que los futbolistas mostraron una cara total de confusión no por el hecho, sino porque no entendían el inglés que estaba manejando.

Wilton Sampaio expulsando // Foto: AFP

La cara de los jugadores de Sudáfrica se hicieron virales en redes sociales e hicieron paso a que empezaron a salir algunos memes por esta situación, además de que se compartiera cientos de veces el comentario.



"No le entendían nada"; "Increíble la cara, les dio igual la roja y no podían verlo", "Están igual de confundidos que yo cuando me pelea mi novia"; "La cara dice todo"; "Pobre, al menos lo está intentando", fueron algunos comentarios que se dieron por este momento.

Asimismo, Sampaio dio de qué hablar por sus decisiones en la cancha al expulsar a tres futbolistas y el ritmo que tuvo el juego. Este será el primero de otros juegos que tendrá que dirigir el brasileño en esta edición de la Copa Mundial de la FIFA.