Octavos de final Mundial 2026: ¿cuáles son los cruces y cuándo se juegan?

Los octavos de final del Mundial 2026 ya quedaron definidos y reunirán a las 16 selecciones que superaron la inédita ronda de dieciseisavos de final. La fase comenzará el sábado 4 de julio y se extenderá hasta el martes 7 de julio, con ocho partidos que definirán a los clasificados a los cuartos de final del torneo.

¿Cuándo empiezan los octavos de final del Mundial 2026?

La jornada del sábado 4 de julio abrirá con el compromiso entre Canadá, que dejó en el camino a Sudáfrica, y Marruecos, clasificado tras eliminar por penales a Países Bajos. El encuentro se disputará a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia) en el NRG Stadium de Houston. Más tarde, Paraguay, verdugo de Alemania en la tanda de penales, enfrentará a Francia, que avanzó luego de golear 3-0 a Suecia, desde las 4:00 de la tarde en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

El domingo 5 de julio continuará la acción con uno de los cruces más atractivos de la ronda. Brasil, que superó 2-1 a Japón en dieciseisavos de final, se medirá con la sorprendente Noruega, clasificada tras vencer 2-1 a Costa de Marfil, a las 3:00 de la tarde en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Posteriormente, México, que derrotó 2-0 a Ecuador, enfrentará a Inglaterra, que eliminó 2-1 a República Democrática del Congo, desde las 7:00 de la noche en el Estadio Azteca.

La programación seguirá el lunes 6 de julio con otros dos duelos de alto nivel. Portugal, que dejó en el camino a Croacia, protagonizará un clásico ibérico frente a España, que avanzó tras vencer con autoridad 3-0 a Austria. El partido se disputará a las 2:00 de la tarde en el AT&T Stadium de Dallas. Más tarde, Estados Unidos, vencedor de Bosnia y Herzegovina, recibirá a Bélgica, que selló su clasificación luego de imponerse 3-2 a Senegal, a las 7:00 de la noche en el Lumen Field de Seattle.



¿Cuándo juega Colombia los cuartos de final de la Copa Mundo 2026?

Los octavos de final concluirán el martes 7 de julio. Argentina, vigente campeona del mundo y clasificada tras derrotar en la prórroga a Cabo Verde, enfrentará a Egipto, que hizo historia al eliminar a Australia en la definición por penales, a las 11:00 de la mañana en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Posteriormente, Colombia , que consiguió el boleto a esta instancia tras superar a Ghana , buscará un lugar entre los ocho mejores cuando enfrente a Suiza, selección que viene de eliminar 2-0 a Argelia, a las 3:00 de la tarde en el BC Place de Vancouver.