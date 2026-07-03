Octavos de final Mundial 2026: ¿cuáles son los cruces y cuándo se juegan?

Los octavos de final del Mundial 2026 ya quedaron definidos y reunirán a las 16 selecciones que superaron la inédita ronda de dieciseisavos de final. La fase comenzará el sábado 4 de julio y se extenderá hasta el martes 7 de julio, con ocho partidos que definirán a los clasificados a los cuartos de final del torneo.
¿Cuándo empiezan los octavos de final del Mundial 2026?
La jornada del sábado 4 de julio abrirá con el compromiso entre Canadá, que dejó en el camino a Sudáfrica, y Marruecos, clasificado tras eliminar por penales a Países Bajos. El encuentro se disputará a las 12:00 del mediodía (hora de Colombia) en el NRG Stadium de Houston. Más tarde, Paraguay, verdugo de Alemania en la tanda de penales, enfrentará a Francia, que avanzó luego de golear 3-0 a Suecia, desde las 4:00 de la tarde en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.
El domingo 5 de julio continuará la acción con uno de los cruces más atractivos de la ronda. Brasil, que superó 2-1 a Japón en dieciseisavos de final, se medirá con la sorprendente Noruega, clasificada tras vencer 2-1 a Costa de Marfil, a las 3:00 de la tarde en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Posteriormente, México, que derrotó 2-0 a Ecuador, enfrentará a Inglaterra, que eliminó 2-1 a República Democrática del Congo, desde las 7:00 de la noche en el Estadio Azteca.
La programación seguirá el lunes 6 de julio con otros dos duelos de alto nivel. Portugal, que dejó en el camino a Croacia, protagonizará un clásico ibérico frente a España, que avanzó tras vencer con autoridad 3-0 a Austria. El partido se disputará a las 2:00 de la tarde en el AT&T Stadium de Dallas. Más tarde, Estados Unidos, vencedor de Bosnia y Herzegovina, recibirá a Bélgica, que selló su clasificación luego de imponerse 3-2 a Senegal, a las 7:00 de la noche en el Lumen Field de Seattle.
¿Cuándo juega Colombia los cuartos de final de la Copa Mundo 2026?
Los octavos de final concluirán el martes 7 de julio. Argentina, vigente campeona del mundo y clasificada tras derrotar en la prórroga a Cabo Verde, enfrentará a Egipto, que hizo historia al eliminar a Australia en la definición por penales, a las 11:00 de la mañana en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Posteriormente, Colombia, que consiguió el boleto a esta instancia tras superar a Ghana, buscará un lugar entre los ocho mejores cuando enfrente a Suiza, selección que viene de eliminar 2-0 a Argelia, a las 3:00 de la tarde en el BC Place de Vancouver.
La Selección Colombia buscará igualar su mejor actuación en una Copa del Mundo desde Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final. Si supera a Suiza y Argentina hace lo propio frente a Egipto, ambas selecciones protagonizarán uno de los cruces más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026.