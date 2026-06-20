Países Bajos vs. Suecia EN VIVO: online y gratis la Copa Mundial 2026

Países Bajos enfrentará su segundo compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026. La 'Naranja Mecánica' buscará sumar tres puntos luego del duro traspié que sufrió en su primer duelo ante Japón.

Cabe recordar que, en el debut de Países Bajos, los neerlandeses disputaron un complicado encuentro que en un principio parecía estar controlado tras el gol de Van Dijk al minuto 51. Sin embargo, los nipones mostraron carácter y capacidad de reacción, pues solo seis minutos después Nakamura igualó el marcador.

Ante ese golpe, los europeos siguieron buscando el arco rival y necesitaron pocos minutos para volver a ponerse arriba en el marcador. Al 64', Summerville puso el 2-1 sobre la mesa, pero Japón no se rindió y al 89', Kamada volvió a igualar el compromiso, dando la sorpresa ante uno de los equipos candidatos a pelear por el título.

Con ese resultado, Países Bajos quedó ubicado en el tercer lugar con apenas una unidad, por lo que una victoria lo impulsaría a la cima de la tabla y lo mantendría con posibilidades de avanzar. Sin embargo, no será un partido sencillo, pues enfrente tendrá a Suecia, selección que actualmente lidera el Grupo F luego de vencer a Túnez 5-1 en la primera fecha.



Dónde ver Países Bajos vs Suecia: hora y canal del Mundial 2026

El duelo entre Países Bajos y Suecia se disputará en el Estadio NRG, de Houston, Estados Unidos, desde las 12:00 del mediodía.

El compromiso se podrá seguir por medio de la señal de bluradio.com.co, así como por el canal de YouTube de Blu Radio, con todo el equipo de Blog Deportivo. También estará disponible a través de DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN y DIRECTV 4K.

Publicidad

¿A qué hora juega Japón por el Grupo F?

El otro duelo que definirá la segunda fecha del Grupo F será el enfrentamiento entre Japón y Túnez, que se disputará desde las 11:00 de la noche.

Publicidad

La tabla del Grupo F marcha de la siguiente manera:

