Panini confirma fecha en que volverán cajas y sobres para llenar el álbum del Mundial

Si bien cada cuatro años durante el Mundial el álbum se vuelve en una de las partes más importantes de los amantes del fútbol, este 2026 superó todas las expectativas, según Panini, que, en cuestión de semanas, se agotó la presencia de cajas y sobres en todo el territorio nacional.

“Miles de aficionados, familias y coleccionistas han convertido este lanzamiento en un verdadero fenómeno nacional, demostrando que el fútbol tiene el poder de unir generaciones alrededor de una misma ilusión. Desde Panini queremos agradecer profundamente el cariño, la paciencia y el entusiasmo con el que han vivido esta colección. Sabemos que muchos están recorriendo este camino con un mismo objetivo: llenar el álbum de nuestra vida”, expresaron.

Sin embargo, nada que se renueva el ‘stock’ y miles de personas recorren las calles buscando comprar alguna caja o sobre para poder llenarlo sin éxito. Pero, al fin, Panini confirmó la fecha en que volverán a vender todo lo del producto.

Álbum del Mundial 2026 // Foto: Panini

¿Cuándo llegan cajas y sobres del álbum del Mundial?

De acuerdo con Panini, a partir del 18 de junio los coleccionistas podrán encontrar de nuevo el producto en todos los puntos autorizados, al igual que informaron “que los puntos de venta por zonas del país que contarán con stock disponible, para que más aficionados puedan acceder fácilmente al producto”.



“Habilitaremos el servicio oficial de completación el 15 de julio. Recuerda que por medio de este servicio podrás obtener las últimas 30 láminas faltantes según disponibilidad. Para más información puedes revisar los TyC que están disponibles en la última página del álbum”, añadieron.

Al igual que los precios se mantienen: $5.000 sobre, $520.000 caja x 104 sobres, $49.900 álbum pasta dura y $14.900 álbum pasta blanda, por lo que no se harán cargo si algún distribuidor se encuentra cobrando más del precio regular a lo que debería ser el precio base del mercado.