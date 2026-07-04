Paraguay vs. Francia: online y gratis HOY el duelo de selección en el Mundial

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado a las 4:00 de la tarde (hora de Colombia) en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia. Este choque corresponde al segundo duelo de los octavos de final de la Copa Mundo 2026, un cruce que define la continuidad de ambos combinados en el torneo.

La 'Albirroja', bajo la dirección de Gustavo Alfaro, llega a esta instancia tras eliminar a Alemania en la tanda de penaltis en la ronda anterior. El combinado sudamericano ha estructurado su rendimiento en el certamen a partir del orden táctico en su zona posterior, registrando la menor cantidad de goles recibidos en lo que va de la competencia.

Por su parte, 'Les Bleus' accedieron a los octavos de final luego de vencer a Suecia en la fase previa. El conjunto europeo, que cuenta con Kylian Mbappé en el frente de ataque, llega como el favorito debido a ser la escuadra con mayor cantidad de anotaciones a favor en lo que va del Mundial.

Este compromiso representa un nuevo enfrentamiento directo entre ambos países en una Copa del Mundo, tras el antecedente de los octavos de final de la edición de 1998. El seleccionado que obtenga la victoria en Filadelfia asegurará su cupo en los cuartos de final, donde se medirá ante el ganador de la llave entre Canadá y Marruecos.



¿A qué horas es el partido de Canadá vs. Marruecos HOY?

Desde las 4:00 de la tarde de este sábado, 4 de julio, correrá la pelota en Filadelfia, Estados Unidos para el choque entre Paraguay y Francia por los octavos de final del Mundial. Este duelo lo podrá seguir EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio.

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