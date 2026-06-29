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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Partidos de fútbol en vivo hoy lunes 29 de junio: horarios y dónde ver el Mundial por TV y online

Partidos de fútbol en vivo hoy lunes 29 de junio: horarios y dónde ver el Mundial por TV y online

La fase de eliminación directa del Mundial no da tregua. Tres compromisos de alta tensión definirán nuevos clasificados a la siguiente ronda del torneo.

Brasil y Alemania juegan este lunes por los dieciseisavos de final del Mundial
Brasil y Alemania juegan este lunes por los dieciseisavos de final del Mundial
Fotos: AFP
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 29 de jun, 2026

La Copa Mundial de Fútbol de 2026 continúa con el desarrollo de la eliminatoria de los 32 mejores equipos. Para este lunes 29 de junio, la programación oficial presenta tres atractivos encuentros donde potencias de la Conmebol y la UEFA medirán fuerzas ante rivales asiáticos y africanos con el objetivo de sellar su boleto a la fase definitiva.

Si desea agendarse para la jornada futbolística del día, le presentamos la guía completa con los partidos que se juegan hoy, sus horarios oficiales para Colombia y las opciones disponibles para seguir la transmisión en vivo por televisión y plataformas digitales.

Calendario y horarios de los partidos del Mundial hoy

De acuerdo con el cronograma oficial de la FIFA, las acciones se distribuirán a lo largo de la tarde y la noche de este lunes bajo los siguientes horarios locales:

  • Brasil vs. Japón: 12:00 p. m. (Hora de Colombia).
  • Alemania vs. Paraguay: 3:30 p. m. (Hora de Colombia).
  • Países Bajos vs. Marruecos: 8:00 p. m. (Hora de Colombia).

Dónde ver los partidos en vivo por televisión y plataformas en Colombia

Las alternativas para seguir el minuto a minuto de cada juego varían según el compromiso de la jornada.

Los encuentros que involucran a los campeones del mundo contarán con pantalla televisiva abierta en el país. Los duelos de Brasil frente a Japón y de Alemania contra Paraguay se podrán ver en vivo y en directo a través de la señal del Gol Caracol y por medio de la plataforma digital Ditu.

Para los tres partidos programados de la fecha (incluyendo el cierre de la jornada entre Países Bajos y Marruecos), los aficionados tendrán cobertura total de audio. Las transmisiones oficiales se podrán escuchar en vivo por la señal de Blu Radio y mediante su canal oficial de YouTube.

Brasil gana y avanza de fase en Mundial 2026
Brasil gana y avanza de fase en Mundial 2026
Foto: Conmebol

Canadá, el primer clasificado a octavos

El cuadro de la fase final ya empezó a arrojar sus primeros resultados oficiales. La selección de Canadá logró asegurar su presencia en la ronda de octavos de final tras dejar en el camino a su similar de Sudáfrica.

El ganador del choque entre alemanes y paraguayos de esta tarde se cruzará en la siguiente fase contra el vencedor del compromiso que disputarán mañana las escuadras de Francia y Suecia.

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