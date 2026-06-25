Colombia vs. Portugal: ¿quién tiene más probabilidades de ganar? Esto dice la IA

La expectativa crece de cara al partido entre Portugal y Colombia, uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan con opciones de terminar en el primer lugar del Grupo K, aunque los antecedentes históricos y los modelos estadísticos inclinan ligeramente la balanza hacia el conjunto europeo.

Ante el interés que despierta este compromiso, también consultamos a ChatGPT, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI, sobre cuál de las dos selecciones tiene mayores probabilidades de quedarse con la victoria.

De acuerdo con el modelo, los análisis elaborados por plataformas especializadas en fútbol, modelos de probabilidad y rankings internacionales coinciden en que Portugal parte como favorito, principalmente por la profundidad de su plantilla y la regularidad que ha mostrado en los grandes torneos durante las últimas dos décadas. La selección portuguesa ha alcanzado instancias decisivas en varias competiciones internacionales y cuenta con futbolistas consolidados en algunos de los clubes más importantes de Europa. Esa experiencia suele reflejarse en las proyecciones previas a cada partido.

Colombia llega en mejor momento futbolístico

Sin embargo, la plataforma recordó que el presente de Colombia invita al optimismo. El equipo cafetero ha tenido un inicio sólido en el Mundial 2026, con victorias por 3-1 sobre Uzbekistán y 1-0 frente a República Democrática del Congo, resultados que le permitieron asegurar anticipadamente su clasificación a la siguiente ronda.

Portugal, por su parte, debutó con un empate 1-1 frente a República Democrática del Congo antes de recuperarse con una contundente goleada 5-0 sobre Uzbekistán.



Asimismo, dice que ese rendimiento ha generado un contraste interesante: mientras Portugal mantiene su condición de favorito por el potencial individual de sus jugadores, Colombia llega con mayor confianza colectiva, una defensa sólida y un funcionamiento táctico que ha dado resultados.

¿Qué dicen las probabilidades?

Además, ChatGPT dice que, tomando como referencia los principales modelos predictivos utilizados en el fútbol internacional, las probabilidades previas al encuentro se ubican aproximadamente así:



Victoria de Portugal: entre 45 % y 50 %.

entre 45 % y 50 %. Empate: entre 25 % y 30 %.

entre 25 % y 30 %. Victoria de Colombia: entre 25 % y 30 %.

Las conclusiones para Colombia vs. Portugal

Estas cifras reflejan que el conjunto europeo tiene una ventaja moderada, pero no suficiente para considerar resuelto el partido de antemano.

Un duelo que puede definir el Grupo K

Más allá de la clasificación, el compromiso entre Portugal y Colombia podría definir qué selección termina como líder del Grupo K, un factor clave para evitar cruces más exigentes en las rondas eliminatorias.

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El partido también enfrentará dos estilos diferentes. Portugal suele apostar por el control del balón, la posesión y el talento de sus figuras ofensivas, mientras que Colombia ha destacado por su intensidad, presión alta, velocidad en las transiciones y eficacia defensiva.

Si el conjunto sudamericano logra mantener el orden mostrado en sus dos primeras presentaciones y aprovecha los espacios que pueda dejar Portugal, tendrá argumentos suficientes para competir de igual a igual.