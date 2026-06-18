Revelan gravedad de lesión de Ismael Koné, canadiense que salió en camilla en partido vs. Catar

La contundente victoria de la selección de Canadá, que goleó 6-0 a Catar en la Copa del Mundo, se vio empañada por una impactante noticia médica relacionada con uno de sus delanteros. El atacante Ismael Koné tuvo que ser retirado del campo de juego de urgencia tras sufrir un fuerte impacto durante el encuentro.

Un choque devastador en el minuto 57

El incidente ocurrió en el segundo tiempo, específicamente en el minuto 57, cuando Koné protagonizó un violento choque con el jugador catarí Madivo. La gravedad de la acción fue tal que el futbolista recibió de inmediato la tarjeta roja, mientras que el ambiente en el estadio se tornó de total consternación. Tanto compañeros como rivales se llevaban las manos a la cabeza ante la escena.

El diagnóstico: fractura de tibia y peroné

Tras ser trasladado de urgencia a un hospital cercano, los exámenes médicos confirmaron las peores sospechas: Koné sufrió una fractura de tibia y peroné. Según los reportes, el delantero ya se encuentra bajo cuidados médicos y preparándose para una cirugía, acompañado en todo momento por su madre, Susan.

Reacción del cuerpo técnico

El director técnico de Canadá, Jesse Marsch, no ocultó su profunda tristeza por la situación. Marsch describió el momento como "terrible" y destacó que la gravedad de la lesión era evidente debido a los gritos de dolor que se escuchaban en el terreno de juego al momento del accidente.



Esta sensible baja representa un duro golpe para el esquema ofensivo del conjunto canadiense de cara a lo que resta de la cita mundialista.