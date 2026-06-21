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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Mundial de la FIFA 2026  / Revelan quién será el árbitro para el Colombia vs. RD Congo: un detalle ilusiona a la 'Tricolor'

Revelan quién será el árbitro para el Colombia vs. RD Congo: un detalle ilusiona a la 'Tricolor'

La FIFA confirmó a Maurizio Mariani como árbitro del Colombia vs. RD Congo, un juez con experiencia y buen antecedente con la Tricolor.

Colombia gana en Bogotá
Colombia gana en Bogotá //
Foto: AFP
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 21 de jun, 2026

La Selección Colombia se alista para enfrentar su segunda fecha del Mundial 2026, en la que se medirá ante República Democrática del Congo, un compromiso clave para los cafeteros que buscan su clasificación a la siguiente ronda de la cita orbital. La escuadra dirigida por Néstor Lorenzo llega a Guadalajara motivada luego de su debut ante Uzbekistán, en el que consiguió una victoria 3-1 en Ciudad de México.

Ahora Colombia tiene la tarea de visitar el Estadio Akron, de Guadalajara, con la intención de sumar otros tres puntos que le aseguren un lugar en los dieciseisavos de final, aunque será un duelo complejo ante una selección que logró frenar el ataque de Portugal en la primera fecha del Mundial.

Quién será el árbitro de Colombia vs. RD Congo

Maurizio Mariani. Áribitro que dirigira Colombia vs RD Congo
Maurizio Mariani. Áribitro que dirigira Colombia vs RD Congo
AFP

Para este compromiso fue designado el árbitro italiano Maurizio Mariani, quien nació en Roma y cuenta con una amplia trayectoria en la Serie A desde 2012. Su recorrido incluye partidos de la UEFA Champions League y Europa League, además de finales juveniles de alto nivel.

En el Mundial 2026 ya tuvo participación en el empate entre Uruguay y Arabia Saudita, un encuentro sin mayores polémicas que respalda su designación para un duelo de exigencia como el de Colombia.

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La experiencia del italiano en torneos internacionales ofrece tranquilidad para ambos seleccionados. De hecho, en la Copa América 2024 dirigió el partido de cuartos de final entre Colombia y Panamá, donde los cafeteros golearon 5-0, un antecedente que genera confianza en la selección nacional por su manejo disciplinario.

El cuerpo arbitral completo de Colombia vs. RD Congo

El compromiso tendrá una terna mixta que reúne representantes de Europa y Concacaf. Mariani estará acompañado por asistentes italianos y costarricenses en un equipo arbitral asignado para el grupo K.

  • Asistente Daniele Bindoni Italia
  • Asistente Alberto Tegoni Italia
  • Cuarto árbitro Juan Calderón Costa Rica
  • Juez de reserva Juan Mora Costa Rica

Este será un partido clave en las aspiraciones del grupo K del Mundial 2026. El encuentro se disputará el martes 23 de junio a las 9:00 p. m., hora colombiana, en el Estadio Akron de Guadalajara, donde Colombia buscará acercarse a la clasificación luego del triunfo ante Uzbekistán.

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