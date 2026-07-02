Si Portugal le gana a Croacia podría ser campeón del Mundial gracias a este dato

El duelo más atractivo de estos 16avos de final reúne a Portugal y Croacia con Cristiano Ronaldo y Luka Modric como protagonistas, respectivamente. El ganador se enfrentará a España, pero, sin duda, este choque será algo inolvidable para la historia del fútbol ya que significará el retiro de alguna de estas dos leyendas.

Pero la ilusión y favoritismo ha estado de lado del lado de la selección lusa, en especial por un dato que ha emocionado a los hinchas: en cada torneo que eliminaron a los balcánicos, los lusos fueron campeones del torneo.

La selección lusa mantiene un historial invicto frente a los balcánicos en seis enfrentamientos oficiales, lo cual refuerza la moral del equipo pese a haber concluido la fase de grupos con un rendimiento irregular.

Cristiano Ronaldo / Modric Foto: AFP

Sucedió por primera vez en 2016 en la Eurocopa que, posteriormente, terminó conquistando Portugal con el primer título de Cristiano Ronaldo con su selección y nada más y nada menos que ante Francia.



El paralelismo histórico no termina ahí. La selección lusa también dejó fuera a Croacia en la Liga de Naciones de 2024, torneo que posteriormente conquistarían. Actualmente, el equipo dirigido por el cuerpo técnico nacional busca emular aquel camino de 2016.

Cristiano Ronaldo es el único jugador portugués que permanece activo en el plantel tras haber participado en aquella hazaña de 2016, mientras que por el lado croata, veteranos como Luka Modric, Mateo Kovacic, Ivan Perišić y Andrej Kramarić buscarán evitar un desenlace similar.

Para ambos equipos, este compromiso es de vital importancia, pues el resultado podría marcar el fin de la trayectoria mundialista de varias de sus figuras históricas. Portugal llega a este cruce tras clasificar segunda en su grupo, por detrás de Colombia, mientras que Croacia avanzó con paso firme tras superar la primera fase.