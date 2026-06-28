Sudáfrica vs.Canadá, EN VIVO 16avos de final del Mundial 2026: vea gratis y online el partido

El formato de 16avos de final de la Copa del Mundo inicia en Los Ángeles con el partido entre Sudáfrica y Canadá. Ambas selecciones buscan por primera vez en su historia el acceso a los octavos de final de un torneo mundialista de categoría absoluta.

El conjunto canadiense avanzó a esta instancia tras finalizar en la segunda posición del Grupo B, sumando un registro de 8 goles a favor durante los tres partidos de la primera fase, incluidos seis tantos marcados ante la selección de Qatar. La plantilla dirigida por Jesse Marsch cuenta con la presencia de Alphonso Davies como una de sus principales figuras para afrontar esta ronda de eliminación directa.

Por su parte, Sudáfrica consiguió la clasificación luego de registrar 4 puntos en el Grupo A. El equipo africano aseguró su presencia en esta fase tras empatar ante República Checa y vencer a Corea del Sur durante la etapa de grupos. El ganador de este encuentro, que se define a partido único, obtendrá el cupo directo a la siguiente ronda del certamen.

¿Dónde y a qué hora ver Sudáfrica vs. Canadá por el Mundial 2026?

Este duelo será el encargado de abrir la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 y está programado para este domingo 28 de junio a las 2:00 de la tarde (hora colombiana). Los hinchas interesados en ver este compromiso podrán seguirlo por la señal de Blu: