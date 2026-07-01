Técnico del Congo se enteró del fallecimiento de su padre en plena rueda de prensa

La eliminación de la selección de República Democrática del Congo en el Mundial 2026 quedó marcada por un dramático episodio. El técnico Sébastien Desabre conoció el fallecimiento de su padre mientras ofrecía la rueda de prensa posterior a la derrota 2-1 frente a Inglaterra.

El inesperado momento ocurrió cuando el jefe de prensa de la delegación interrumpió la comparecencia ante los medios. En ese instante anunció públicamente que el entrenador había perdido a su padre y expresó las condolencias en nombre del equipo.

La reacción de Sébastien Desabre evidenció que desconocía la noticia hasta ese momento. Su expresión cambió de inmediato, pasando de la serenidad a la conmoción, antes de responder con un breve agradecimiento a las muestras de apoyo.

De acuerdo con versiones difundidas por medios congoleños, el seleccionador francés no había sido informado previamente del fallecimiento. Hasta ahora no se han dado explicaciones oficiales sobre las razones por las que recibió la noticia durante la conferencia de prensa.



Tras escuchar el anuncio, Desabre únicamente pronunció un "gracias" y se retiró del lugar con evidente tristeza. Antes de levantarse dirigió una mirada seria hacia quien comunicó el fallecimiento, en una escena que rápidamente se volvió viral.

El hecho ocurrió minutos después de que República Democrática del Congo quedara eliminada del Mundial. El conjunto africano estuvo cerca de sorprender a Inglaterra, pero un doblete de Harry Kane en el tramo final selló la remontada y la clasificación europea.

Pese a la eliminación, el proceso liderado por Sébastien Desabre dejó resultados históricos para el fútbol congoleño. El entrenador clasificó al país a su primera Copa del Mundo desde 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire.

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Además del regreso mundialista, República Democrática del Congo consiguió en la edición de 2026 su primer gol, su primera victoria y su primera clasificación a una fase eliminatoria. Sin embargo, esos logros deportivos quedaron opacados por el difícil momento personal que vivió su entrenador al finalizar el compromiso.