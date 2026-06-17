Varios artistas se sumaron a la fiebre amarilla y lanzaron música para la selección

La cuenta regresiva terminó y Colombia vuelve a vivir una de esas fechas que detienen al país. El debut de la Selección Colombia en el Mundial de la FIFA no solo despierta la pasión de millones de aficionados, sino que también ha impulsado una nueva ola de canciones dedicadas al equipo nacional. Artistas de diferentes géneros se han unido a la llamada fiebre amarilla, creando himnos que buscan acompañar cada gol, cada celebración y cada momento de la Tricolor en la cita mundialista.

Desde sonidos urbanos y caribeños hasta la salsa y la cumbia, la música colombiana se convirtió en otro escenario donde se expresa el sentimiento por la Selección. Canciones inspiradas en jugadores, en la historia del equipo y en la riqueza cultural del país hacen parte de una banda sonora que pretende unir a los aficionados alrededor de un mismo propósito: alentar a Colombia en el Mundial 2026.

Uno de los lanzamientos que vuelve a tomar fuerza en esta temporada es “Colombia Se Levanta”, una de las canciones más representativas de la carrera del artista Juan Palau, quien presentó un nuevo videoclip ocho años después de su estreno original. La producción audiovisual rescata el significado de una canción que se convirtió en símbolo de optimismo, resiliencia y orgullo nacional.

“Colombia Se Levanta nació como una canción para recordarnos quiénes somos cuando trabajamos juntos, cuando soñamos en grande y cuando sentimos orgullo de nuestras raíces. Ocho años después sigue teniendo el mismo significado, y poder revivirla en un escenario tan especial es algo que me llena de gratitud”, afirmó Juan Palau.



Otro de los artistas que se sumó a la ola musical mundialista es Fat N, campeón internacional de freestyle, quien presentó “Díaz Lucho”, una canción inspirada en la historia de vida del futbolista colombiano Luis Díaz.

El tema toma como referencia el recorrido del jugador desde Barrancas, La Guajira, hasta convertirse en una de las figuras más importantes del fútbol internacional. A través de una letra cargada de admiración, Fat N destaca valores como la disciplina, la perseverancia y la capacidad de superar obstáculos, elementos que han marcado la carrera del delantero colombiano.

La representación caribeña también dice presente con Sofi LaVilla, quien junto a los artistas sanandresanos Daner Dan, JL Topo y DJ Wahm lanzó “4 Toques y Gol”, una canción creada con la intención de convertirse en uno de los himnos para acompañar los partidos de la Selección.

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“La idea de esta canción nace parchando. Queríamos hacer algo que conectara con la gente, que cuando la escuchen ya se sientan en un partido. Queríamos que la Selección tuviera un sonido que nos representara a todos: desde las islas hasta el continente”, explicó Sofi LaVilla.

La artista destacó que la canción rinde homenaje a varios referentes de la Selección Colombia, entre ellos Luis Díaz, James Rodríguez, Yerry Mina, Richard Ríos y Radamel Falcao García, a quien reconocen como uno de los futbolistas que abrió el camino para la nueva generación de jugadores colombianos.

Desde el Eje Cafetero también llega una propuesta musical dedicada al sentimiento nacional. Grupo Yaré, una de las orquestas tropicales con mayor trayectoria de la región, presentó “A Colombia”, sencillo que hace parte del álbum homónimo y que busca unir al país en torno a la Selección Colombia durante el Mundial 2026.

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“A Colombia” combina elementos de salsa y cumbia en un formato crossover con proyección internacional. La canción describe los paisajes, la cultura y la diversidad del país con una propuesta pensada para acompañar las celebraciones de los hinchas.

Así, mientras la Selección Colombia inicia su camino en el Mundial 2026, la música se convierte en otro protagonista de la fiesta nacional. Con diferentes ritmos, historias y homenajes, los artistas colombianos buscan que la camiseta amarilla no solo se vista en los estadios, sino que también se escuche en cada rincón del país.