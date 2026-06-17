🔴 Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, HOY online y gratis el debut en el Mundial 2026

El estado Azteca de Ciudad de México será testigo del debut de la Selección Colombia este miércoles vs. Uzbekistán. La Tricolor espera arrancar con pie derecho y sumar tres puntos para poner de líder en el grupo, aprovechando el descuido de Portugal tras empatar contra República del Congo.

Néstor Lorenzo pondrá su mejor equipo para conseguir los tres primeros puntos y avanzar a la próxima ronda en la segunda fecha. Pero al frente se encontrará una selección con hambre y ganas de hacer historia para dañar la fiesta Tricolor que se ha visto en los últimos días por las calles de México.

EN VIVO Colombia vs. Uzbekistán: aquí online y gratis

El equipo de Blog Deportivo traerá las emociones de este duelo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. A través de YouTube y la señal de 89.9 FM podrá vivir este compromiso totalmente EN VIVO, gratis y online, de la mano de todo un equipo de expertos y analistas en torno a la Tricolor.

¿A qué hora juega Colombia HOY vs. Uzbekistán en el Mundial 2026?

El duelo entre Colombia y Uzbekistán por la primera fecha 1 del Grupo K del Mundial se encuentra programado para este miércoles, 17 de junio, a partir de las 9:00 de la noche (hora colombiana). Este choque se disputará en el estadio Azteca de Ciudad de México.



El sueño de la Selección Colombia en el Mundial

En 2014, la Tricolor hizo historia al quedar en la quinta posición del Mundial de Brasil y, en este 2026, Néstor Lorenzo espera superar esa marca con esta nueva generación que ya alcanzó la final de la Copa América.

No será una tarea fácil, pero con un Luis Díaz en su mejor momento y con la experiencia de James Rodríguez como respaldo, la ilusión Tricolor se mantiene viva para lograr el resultado objetivo en esta edición del Mundial.

Selección Colombia // Foto: AFP

Posibles alineaciones Colombia vs. Uzbekistán