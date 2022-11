Mundial Qatar 2022: partidos del miércoles 23 de noviembre

Este miércoles, 23 de noviembre, se disputará la cuarta jornada del Mundial Qatar 2022 en la que se jugarán un total de cuatro partidos, correspondientes a los Grupos D y F. Entre ellos, el tan ansiado debut de Lionel Messi con Argentina en esta Copa del Mundo.

Desde las 5:00 de la mañana, hasta las 2:00 de la tarde (hora Colombia), ocho seleccionados se enfrentarán: Marruecos vs. Croacia, Alemania vs. Japón, España vs. Costa Rica y Bélgica vs. Canadá.

Horarios de los partidos del miércoles 23 de noviembre:



Marruecos vs. Croacia - 5:00 de la mañana Grupo F

- 5:00 de la mañana Grupo F Alemania vs. Japón - 8:00 de la mañana Grupo E

8:00 de la mañana Grupo E España vs. Costa Rica - 11:00 de la mañana Grupo E

- 11:00 de la mañana Grupo E Bélgica vs. Canadá - 2:00 de la tarde Grupo F

Partidos Mundial Qatar 23 de noviembre Foto: Blu Radio

Messi cae en el debut, Francia golea y Cristiano se queda sin club

Lionel Messi vivió un martes para olvidar con la derrota de Argentina por 2-1 ante Arabia Saudita en la primera gran sorpresa del Mundial de Qatar 2022, donde la campeona Francia remontó para terminar goleando 4-1 a Australia en el inicio de la defensa de su título.

De manera paralela a los partidos en los estadios, el Mundial se vio sobresaltado por la noticia sobre una de sus superestrellas, el portugués Cristiano Ronaldo, que se quedó de golpe sin club tras abandonar el Manchester United "con efecto inmediato".

Después de dominar el fútbol desde hace más de una década, Messi y Cristiano Ronaldo no tuvieron su mejor día y el astro de la Albiceleste, pese a marcar, vio cómo su equipo era derrotado dolorosamente por el 51º clasificado en el ranking FIFA.

"Es un golpe muy duro. No esperábamos arrancar de esta manera", admitió Messi después del partido a su paso por la zona mixta del estadio de Lusail.

Messi había adelantado a Argentina transformando un penal (minuto 10), pero luego los asiáticos dieron la vuelta al marcador por medio de Saleh Al Sheri (48) y Salem Al Dawsari (53).

Los argentinos, que habían visto cómo les anulaban tres goles por fuera de juego en la primera mitad, fueron incapaces de reponerse y se estrellaron una y otra vez en sus intentos de evitar el desastre.

La racha de partidos sin perder de Argentina se quedó en 36, a una de alcanzar el récord de 37 de la Italia de Roberto Mancini. La Scaloneta no perdía desde julio de 2019, en la semifinal ante Brasil en la Copa América de ese año.

