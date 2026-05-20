Cree que porque ha visto 10 mundiales, sabe más que los jugadores: Tino Asprilla a periodista

El exfutbolista colombiano Faustino Asprilla cuestionó a un periodista deportivo del país al asegurar que “cree que porque ha visto 10 mundiales, sabe más que los jugadores”, en medio del debate por una eventual convocatoria de Hugo Rodallega a la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Las declaraciones del ‘Tino’ se dieron durante una intervención en Blog Deportivo, de Blu Radio, donde criticó a un comunicador que, según dijo, considera que ver torneos internacionales le da más autoridad para hablar de fútbol que a quienes disputaron esos campeonatos dentro de la cancha.

“Hay un periodista aquí en Colombia, no trabaja en Blu, un periodista que trabaja para otra cadena, que cree que porque ha visto 10 mundiales, él cree que es lo mismo verlos que jugarlos. Y jura que sabe más fútbol que los futbolistas que los jugaron, solamente porque los vio. No puede ser”, afirmó Asprilla durante el programa.

Periodista pide a Rodallega para el mundial con la Selección

La reacción del exdelantero surgió luego de los comentarios realizados por el periodista Óscar Rentería Jiménez, quien pidió públicamente que Néstor Lorenzo convoque a Rodallega a la próxima cita mundialista tras su destacada temporada con Independiente Santa Fe.



“Rodallega a la selección. Le pido el favor a Jesurún que le ordene a Lorenzo llamar a Rodallega para el Mundial”, escribió Rentería en su cuenta de X, después de que el delantero marcara tres goles en el partido de ida de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

El comunicador también defendió que la edad del atacante, actualmente de 40 años, no debería ser un impedimento para regresar a la Tricolor. Además, resaltó que Rodallega es el goleador del campeonato colombiano y supera los 300 goles como profesional, tras sus pasos por ligas como la inglesa y la turca.