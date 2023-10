Cristiano, Messi y Neymar, los futbolistas mejor pagados del mundo, según Forbes: ganan millones

El mercado del fútbol volvió a mover este año cantidades brutales, con cifras salariales estratosféricas y una Arabia Saudí que se posicionó como un mercado extremadamente activo para los jugadores y se llevó a grandes nombres de este deporte.

Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar Jr. ocupan actualmente las tres primeras posiciones del ránking de futbolistas mejor pagados del mundo en 2023, según reveló la revista Forbes.

El luso Cristiano Ronaldo , que se incorporó a Al-Nassr FC en la temporada 2022-2023, no solo abrió las puertas del mercado saudí, sino que rompió todos los récords con el mejor contrato en comparación con todos sus compañeros. Ocupa el primer puesto de la tabla y cobra 260 millones de dólares por campaña.

Lionel Messi, que volvió a ascender a la segunda posición con unos ingresos totales de 135 millones de dólares, se convirtió en el primer jugador de la Major League Soccer (MLS) en aparecer entre los diez primeros desde David Beckham en 2012.

En el tercero puesto se encuentra el brasileño Neymar Jr., que abandonó el París Saint-Germain y se vinculó al Al Hilal saudí, con el que marcó su primer gol este mes de octubre.

Con una lista de patrocinadores extensa, desde Puma, a Konami y RedBull, el futbolista natural de Sao Paulo percibe 112 millones de dólares por temporada.

Mbappé, que descendió del número uno en 2022 al cuarto puesto de la lista actual, encabeza la tabla de jugadores afincados en Europa (milita en el París Saint-Germain desde 2017), con unas ganancias de 110 millones de dólares por campaña.

Karim Benzema, que la temporada pasada como jugador del Real Madrid no estaba en el 'top 10', actualmente, con el escudo del Al Ittihad al pecho, cobra 106 millones de dólares por campaña.

Tres jugadores de la Premier League están entre los diez mejor pagados: Erling Haaland (58 millones de dólares) y Kevin De Bruyne (39 millones de dólares), ambos del Manchester City, y Mohamed Salah, del Liverpool (53 millones de dólares).

Sadio Mané, uno de los futbolistas más prolíficos de la historia de Senegal, que milita en Al Nassr, ocupa el octavo lugar con unos ingresos de 52 millones de dólares.

Les siguen Harry Kane, en su primera temporada con el Bayern Múnich, y Robert Lewandowski, del Barcelona, con unos totales previstos de 36 y 34 millones de dólares, respectivamente.

