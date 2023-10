Messi le respondió a Sanabria por escupirlo en Eliminatorias: “No sé ni quién es el chico este”

Este jueves se disputó una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas , en las que la actual campeona del mundo, Argentina, se llevó un ajustado triunfo 1-0 ante Paraguay jugando como local en el Estadio Más Monumental. Aunque el capitán Lionel Messi no entró como titular, sobre el segundo tiempo su presencia en el campo le valió para que hoy sea tendencia por un particular hecho.

Messi entró al minuto 53 por cambio con Julián Álvarez y, unos minutos después, tuvo un cruce con el paraguayo Antonio Sanabria. Según varios videos compartidos por hinchas, ambos jugadores se hablaron y luego, cuando Messi se volteó, este, aparentemente, lo escupió. Las imágenes pronto se hicieron viral y tras el encuentro los medios le preguntaron al 10 sobre esto; su respuesta fue contundente.

“Me lo comentaron mis compañeros en el vestuario que me habían escupido. No sé quién es el chico este, no lo vi. Tampoco quiero darle importancia, sino ahora sale en todos lados. Es peor, se hace conocido. Mejor dejarlo así”, respondió.

QUE LO ESCUPIS A MESSI PARAGUAYO PELOTUDO LA CONCHA DE TU MADRE SANABRIA pic.twitter.com/Tn3qnFCDzm — Argentina Gol 𝕏 (@BocaJrsGolArg) October 13, 2023

Tal fue la polémica que Sanabria también se pronunció. De acuerdo con él, nunca le escupió a Messi, sino que, en las imágenes, desde cierto ángulo, se ve así.

“Estuve viendo, me llegó la imagen y parece que yo lo escupo, pero no, para nada. Él está lejos, pero parece por la imagen que está tomada desde atrás (…) Nada que ver", sentenció.

Más allá de este choque de versiones, Argentina se llevó tres puntos y sigue en la parte superior de la tabla . El único tanto llegó gracias a un remate de Nicolás Otamendi a los tres minutos del arranque.

Así, los dirigidos por Lionel Scaloni consiguieron ocho partidos seguidos sin conceder gol como local en Eliminatorias. Por su parte, Emiliano el ‘Dibu’ Martínez rompió un récord; lleva 621 minutos sin que le metan goles con la Albiceleste, lo que se traduce a que ha mantenido su arco invicto después de la final del Mundial contra Francia.

