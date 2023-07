Daniela Montoya y Catalina Usme protagonizarán una serie que busca fortalecer el fútbol femenino

En los últimos años el fútbol femenino se ha convertido en un pilar importante en la historia del deporte colombiano. Sin duda las mujeres han sido protagonistas por sus excelentes actuaciones en mundiales y copas américas, como lo fue la que se realizó en el país en 2022. Por esta razón, muchas más niñas sueñan con convertirse en profesionales y vestir la camiseta tricolor.

No obstante, el camino para las futbolista profesionales no ha sido fácil; por ejemplo, según cifras reveladas por la organización 'Women in Football', dos de cada tres futbolistas han sufrido discriminación en algún momento de sus vidas, además reveló que el 66 % de las mujeres ha vivido en primera persona un caso de desigualdad por razón de sexo en este deporte y de acuerdo con la Fifpro World Players Union, el 90 % considera dejar de jugar fútbol por razones familiares, financieras o profesionales.

Por esta razón, con el objetivo de potenciar el fútbol femenino en Colombia, las jugadoras Daniela Montoya y Catalina Usme protagonizarán una serie en donde se buscará fortalecer a las más jóvenes en el mundo del deporte, además de una serie de expertos en esta rama deportiva.

Charla de Camerino, como se llamará dicha serie, reunirá a 22 jóvenes de diferentes partes del país que serán motivadas a ser resilientes y preservar en el sueño de salir de la cancha, además de los consejos de dos profesionales como lo son Daniela Montoya y Catalina Usme.

Por su parte, Liliana Zapata, ex jugadora y referente del fútbol femenino en el país, aseguró que este es uno de los deportes que exige mayor fuerza mental para enfrentar obstáculos. Y es que, además de que los prejuicios obstaculicen las oportunidades de las niñas para participar en el deporte, ya que a menudo se les desalienta o se les impide jugar fútbol por ser considerado un "deporte de hombres".

La serie estará disponible en el canal de YouTube de Homecenter, la cual se une a otras iniciativas de esta compañía para el deporte en Colombia.

