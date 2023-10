David Cuperman, jugador colombiano en Israel: "Cada hora puede pasar algo peor o mejor"

El colombiano David Cuperman, quien juega en el club israelí Asdod, contó detalles en Blog Deportivo sobre cómo vive estas últimas horas desde que estalló la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás y que ya ha dejado, por lo menos, más de 1.200 muertos y miles de heridos.

El futbolista se encuentra en la ciudad de Ashdod, que queda a 35 kilómetros de la Franja de Gaza, viviendo en su apartamento con su novia y un compañero del equipo brasileño.

“Tenemos un curto de seguridad, el cual nos ha tocado usarlo tres veces, cuando lanzan cohetes a la ciudad. Es un cuarto hecho de un concreto muy fuerte, con una puerta muy pesado en caso de que si un cohete impacta el edificio no nos pase nada a nosotros”, detalló en Blu Radio.

Los palestinos inspeccionan la destrucción alrededor de la mezquita de Ahmed Yassin. La mezquita de Ahmed Yassin fue destruita por los ataques aéreos israelíes, en la ciudad de Gaza temprano el 9 de octubre de 2023.

La ansiedad es una de las cosas más complicadas que debe manejar Cuperman en estos momentos de incertidumbre por la guerra, pues tienen que estar 24/7 en el apartamento, viendo las noticas donde solo se reportan los ataques.

“Es más difícil tratar de estar tranquilo, seguir las indicaciones que nos dicen, tratar de mantener a la familia que está en Colombia lo más tranquila posible. Afortunadamente somos tres en el apartamento y eso nos ayuda mucho a mantenernos acompañados”, agregó.

Sobre la alimentación, contó que el domingo pudieron salir a realizar compras para abastecerse y así tener alimentos para los próximos días, esperando cómo se desarrolla la situación.

“Las calles se ven muy vacías, pero había mucha gente en el mercado y se podía comprar lo que necesitábamos. Hoy no hemos salido de casa, no vemos la necesidad. No sabemos hasta cuándo durará o cómo será la situación, toca vivirlo día a día, hora a hora, porque cada hora puede pasar algo peor o mejor, la situación es muy cambiante”, añadió el futbolista con ascendencia polaca por parte de sus abuelos, sobrevivientes del holocausto.

