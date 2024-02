De la Pava por "respaldo" de jugadores de Colombia con Héctor Cárdenas: "Es en la cancha"

En la rueda de prensa de la Selección Colombia sub 23, los futbolistas salieron a respaldar al entrenador Héctor Cárdenas luego de perder el cuarto partido del Preolímpico Sudamericano contra Bolivia 2-0 y son sumar ningún punto en el campeonato ni poder anotar ningún gol.

Al respecto, el entrenador del Cali, Jaime de la Pava, recalcó que ese respaldo debe estar en el terreno de juego, en la cancha, y no es una rueda de prensa.

“En la cancha, donde entrenamos, donde se desarrollan todos los conceptos prácticos sin descuidar la parte teórica, pero indudablemente es en el terreno de juego”, dijo de La Pava en Blog Deportivo.

El actual técnico del Cali, quien ya tuvo una experiencia al dirigir una Selección Colombia sub 23 en el 2004, comentó que en su momento tuvo el respaldo de sus dirigidos en la cancha y ahora el fútbol ha cambiado porque estos torneos son una vitrina para las transferencias de los jóvenes futbolistas.

Jugadores de la Selección Colombia respaldaron a DT Héctor Cárdenas Foto: @GianmarcoSotelo

Publicidad

“Hoy se manejan las redes, todo el mundo opina en un tema que hay licencia para eso y lógicamente todo lo que tiene que ver con transferencias. Por ejemplo, en esa época (2994) yo no vi ningún empresario en el torneo”, añadió el entrenador.

Complejidades del Preolímpico Sudamericano

Al no hacer parte de un torneo FIFA, el entrenador no puede contar con todos los jugadores que desee. Por eso, de la Pava consideró esto como un gran obstáculo al momento de hacer la convocatoria y preparar un equipo competitivo, pues debe contar con la “comprensión” de los equipos para que cedan a estos jugadores durante varias semanas. Además, comentó que no volvería a aceptar ese cargo para un Preolímpico.

“Es complejo, yo diría que si tengo nuevamente otra propuesta Preolímpica no la aceptaría personalmente. Tiene que reunirse una serie de características para poder competir y más hoy en día con la complejidad de vestir la camiseta de un país”, añadió de la Pava.