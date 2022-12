Decidí contar mi historia porque el amor me atrapó: Jaime Bayly

“En este momento estoy en Barcelona pero el fin de semana viajaré para la presentación del libro y para asistir a la feria del libro en Bogotá”, dijo.

En cuanto a su libro explicó la historia que hay detrás de esta novela, ya que narra su autobiografía amorosa cuando sostenía una relación sentimental con un hombre por varios años y un día anuncia en los medios que se enamoró de una mujer que podría ser su hija y después alardea que está embarazada.

“Yo no me lo esperaba, mi madre dice que ha ocurrido debido al poder incesante de sus plegarias, yo no soy tan creyente como ella pero es algo bastante improbable y al mismo tiempo maravilloso, y he decidido contarlo en esta nueva novela porque el amor me atrapó de una manera inesperada”, explicó.

Bayly mencionó que no fue nada fácil, pues le trajo problemas en su relación con sus hijas.

“Todo esto pasó hace 7 años, cuando me enamoré de Silvia mis hijas se alejaron de mí, dejamos de vernos y hablarnos. La culpa me llegó por ser un mal padre, pues las abandoné por entregarme a una pasión. Por suerte mis hijas ya me han perdonado y conocen a Silvia”, manifestó.

Además, aprovechó los micrófonos de Blu Radio para mencionar su gusto por Colombia y de los motivos por los que escribe acerca de las situaciones y política del país.

“Me encanta, no sé por qué, pero me siento siempre muy en casa, además viví un año en Bogotá cuando Santos ganó la primera campaña para la presidencia”, expresó.