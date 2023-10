"Defiendo a Bielsa porque siempre va a jugar a ganar": Juan Ramón Carrasco, exjugador uruguayo

El exjugador de fútbol uruguayo Juan Ramón Carrasco habló en Blog Deportivo sobre lo que piensa del estilo de juego de Marcelo Bielsa, actual técnico de la selección 'charrúa', que el próximo jueves enfrentará a la Selección Colombia por la tercera fecha de la Eliminatoria al mundial de 2026.

Carrasco, quien pasó como futbolista por países como Argentina, México, España, Brasil y Perú, entre otros, se mostró de acuerdo con lo que quiere implantar Bielsa en la selección uruguaya y lo calificó como "un técnico idóneo para las características de los jugadores" que también "van de acuerdo al entrenador".

"Estoy en la sintonía de Bielsa, me gustan los jugadores con mixtura, que quiten y le den buen destino al balón, pero también con el don de sacarse uno o dos hombres y rematar", complementó Carrasco, quien afirmó, de igual forma, haber tenido conversaciones para llegar a dirigir a Independiente Santa Fe luego de la salida de Hubert Bodhert.

Por otra parte, Juan Ramón Carrasco se mostró en desacuerdo con encasilla a los técnicos por su estilo, bien sea este defensivo u ofensivo: "Te encasillan, eso es con algo con lo que he convivido. Los que jugamos a ganar hacemos cambios de puesto por puesto. No soy ultraofensivo, me gusta es jugar a ganar, los buenos ya los tengo en el campo y no los pongo por necesidad", explicó.

Publicidad

"No hay que discriminar, el fútbol es lindo por eso: se puede ganar de muchas maneras. Yo siempre veo el vaso mediolleno. Defiendo a Bielsa porque sé que él siempre va a jugar a ganar, va a poner jugadores idóneos para jugar, no es fácil, pero ese es el camino, para mí. Ojalá que le vaya bien, por Uruguay, la filosofía y el estilo de Bielsa", concluyó Carrasco sobre Bielsa.

Escuche la entrevista completa en Blog Deportivo: