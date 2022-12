Deportivo Cali solicitará sanción por “celebración que incitó a la violencia”

la cual, de acuerdo al equipo, “fue un gesto provocador y grotesco que pudo desencadenar en un hecho violento”.

El Deportivo Cali destacó la actitud de Leonel Álvarez ante la situación asegurando que a pesar de la celebración de Domínguez, “el profesor no sucumbió, mostró autocontrol y su don de gentes”.

Además el Deportivo Cali anunció que solicitará una sanción ejemplar a la Dimayor para el protagonista de una celebración que “incitó a la violencia y al mal ejemplo”.

Este es el texto completo del comunicado:

"A pesar de la agresividad en los gestos de una celebración que provocó el repudio entre quienes aún creemos que el fútbol es el mejor vehiculo para una sana competencia, y un deporte que sirve como ejemplo para la juventud, el profesor Leonel Alvarez no sucumbió ante un gesto provocador y grotesco, que pudo desencadenar en un hecho violento, de no haber sido por la altura, su don de gentes y la capacidad de autocontrol que mostró, cuando el jugador Juan Guillermo Domínguez apuntó contra su humanidad, en la celebración del gol, simulando un arma con los movimientos de sus brazos y manos, luego de la ejecución de un penal que le permitó al Junior sumar tres puntos.

“Cada uno celebra como quiere. Siempre he sostenido que los jugadores son grandes seres humanos y yo no tengo ningún reproche absolutamente con nadie.

No le voy a poner tema a nada (…) entiendo las celebraciones, mi vida no ha sido fácil y comprendo las situaciones de cada jugador. Me imagino que así celebra él y hay que aceptarlo”, maniestó el técnico verdiblanco cuando se le interrogó al respecto.

El Comité Ejecutivo de la Asociación Deportivo Cali, en cabeza de su Presidentre Álvaro Martinez, elevará una protesta y solicitará ante la autoriadad competente de la Dimayor, una sanción ejemplarizante para el protagonista de una celebración que incitó a la violencia y al mal ejemplo".