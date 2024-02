Diego Herazo debutó en San Lorenzo sin entrenar previamente: "No fue fácil, pero salió bien"

El lunes, 12 de febrero, San Lorenzo de Almagro presentóal colombiano Diego Herazo proveniente del Deporte Tolima, que entró de inmediato a la lista de convocados para el el duelo vs. Estudiantes de la Plata por el campeonato argentino. Si bien mucho pensaron que el delantero no tendría minutos al no contar con trabajo previo con el entrenador Rubén D. Insua, el técnico optó por jugar con él durante el segundo tiempo sin tener entrenamiento previo.

"No tuve ningún entrenamiento, solo tuve exámenes médicos. Una charla en la noche con los compañeros y listo. No, pues, cuando iba a ingresar el profe me dijo que me parara en punta y nada, que a jugar, que hiciera lo que sabía hacer y que me divirtiera (...) Desde que llegué con todo el tema de los que trabajan en el club me han tratado muy bien. Tengo compañeros muy cercanos y me contaban todo lo del plantel, lo lindo que era y cómo me iban a tratar los hinchas. Eso me motivó y me preparó mentalmente", dijo Herazo en diálogo con Blog Deportivo.

Diego Herazo jugando con San Lorenzo // Foto: San Lorenzo

Aunque fue llamado al partido, nunca imaginó que jugaría un tiempo completo, pero agradeció la confianza que tuvo el técnico con él y quedó enamorado de la afición del cuervo que lo motivó a dar más de sí mismo para el partido y querer seguir siendo protagonista con el ciclón en el fútbol argentino, el cual considera no es fácil.

"El fútbol argentino y en San Lorenzo es de ir a pelear, ir con todo. Buscar cada pelota como si fuera la última (...) El profe después del partido me felicitó, que muy bien por el esfuerzo. Para nadie es un secreto que cuando entré cambió la cara del partido, la intensidad. Con más entrenamientos, con más tiempo seguramente haré más", añadió Diego Herazo.

A sus 27 años, Herazo es un delantero experimentado con pasado en clubes como Independiente Medellín, Millonarios y, por supuesto, Deportes Tolima. Ha disputado 220 partidos con un historial de 70 goles.