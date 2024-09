DIM vs. Lanús: así le ha ido al poderoso ante equipos argentinos en el Atanasio

Deportivo Independiente Medellín (DIM) buscará este miércoles, en el estadio Atanasio Girardot y ante Lanús de Argentina, su paso a las semifinales de la Copa Sudamericana , instancia que no alcanza en un torneo continental desde hace 21 años y con la que se ilusiona tras igualar (0-0) la semana pasada en el juego de ida.

Apenas ruede el balón en el máximo escenario deportivo de los antioqueños, Lanús se convertirá en el octavo equipo argentino que visite, por torneos oficial, el Atanasio Girardot para enfrentar al DIM.

Historial del DIM vs. equipos argentinos

Los números del equipo rojo de Antioquia, sin embargo, no son muy alentadores, pues en las 11 visitas que ha recibido de clubes de Argentina, registra tres triunfos, un empate (en Manizales) y siete derrotas, la más reciente de ellas, ante San Lorenzo, en la Copa Sudamericana de 2023. Lo anterior se traduce en un rendimiento del 30 % (10/33 puntos).

Otro dato no muy positivo para el equipo que hoy dirige Alejandro Restrepo es que, en las últimas tres ocasiones en las que recibió la visita de un equipo de Argentina (Boca, San Lorenzo y Defensa y Justicia), recibió al menos un gol, por lo que la defensa será un factor importante para el DIM que, recordemos, no podrá contar en esa zona con el lesionado Joaquín Varela. Además, el DIM no marcó en más de la mitad (6 de 11) de los juegos en los que recibió a equipos de Argentina.

Boca Juniors, River Plate y Racing, tres de los equipos grandes de Argentina, son los que más veces han visitado al DIM en el Atanasio: cada uno ha pisado ese escenario en dos oportunidades. De ellos, el local solo ha vencido a Boca: 1-0, en la Copa Libertadores de 2003, cuando el onceno colombiano llegó a semifinales del torneo.

En su casa, Medellín también venció ya a Atlético Tucumán, en la Copa Libertadores de 2020, y más recientemente -en la presente edición de la Sudamericana- a Defensa y Justicia, por lo que ante Lanús buscará encadenar, por primera vez en la historia, dos victorias consecutivas ante rivales de Argentina en el Atanasio.

El partido entre Independiente Medellín y Lanús, que definirá uno de los clasificados a semifinales de la Copa Sudamericana, se jugará este miércoles a partir de las 7:30 de la noche en el Atanasio Girardot, con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera, que estará acompañado por Jorge Urrego y Tulio Moreno como asistentes, y Yender Herrera como el cuarto árbitro