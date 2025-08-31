Dos gigantes europeos se pelearían pronto el traspaso de Marino Hinestroza

Solo restan días para que cierre el mercado de fichajes en Europa y en el radar de dos gigantes de Europa apareció el nombre del colombiano Marino Hinestroza, quien tras la eliminación de Atlético Nacional de la Copa Libertadores estaría listo para escribir una nueva etapa deportiva en su vida.

Benfica y Sporting, dos gigantes de Portugal, serían los que pronto entrarían en disputa para quedarse con el volante verdolaga, pues también aumentó el interés desde Brasil y algunos clubes se plantean presentar los 8 millones de dólares que solicitó Atlético Nacional para su salida.

"Hinestroza se perfila como uno de los jugadores más deseados del Atlético Nacional. Sus recientes actuaciones están despertando un fuerte interés no sólo entre los gigantes brasileños, sino también en Europa", contó el reconocido periodista Rudy Galetti sobre el interés por el colombiano, confirmando además los contactos formales de Benfica y Sporting por su fichaje al viejo continente.

Lo cierto es que, según algunos, la mejor opción sería Benfica ya que compartiría vestuario con Richard Ríos, quien podría ayudarlo a adaptarse más rápido en Portugal, o con otros conocidos como Otamendi, Barrenechea o Prestianni.

Marino Hinestroza en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Estos son los números de Marino Hinestroza a lo largo de su carrera

Debutó en 2018 en la segunda división de Colombia con Orsomarso, en donde solo disputó un partido y luego fue a América de Cali en donde el destino fue el mismo. Su relevancia se dio hasta 2022 cuando llegó a Pachuca de México en donde estuvo dos años en donde jugó 46 partidos e hizo 2 goles.

Llamó la atención de la MLS y fue el Columbus Crew el que golpeó la puerta en donde estuvo en 2024, pero su nivel no convenció y terminó en Atlético Nacional a mediados de ese año.

En total, ha disputado 115 partidos como profesional en donde ha anotado 12 goles y ha dado 11 asistencias. En cuanto títulos, cuenta con cuatros, un en México y tres en Colombia con Pachuca y Atlético Nacional, respectivamente.