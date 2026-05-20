DT campeón de la Europa League dijo que le gustaría entrenar a Millonarios

Aston Villa volvió a conquistar Europa este 20 de mayo con el título de la UEFA Europa League. Premio que no fue una casualidad, sino gracias a un hombre que entendió cómo ganar esta competencia y lo ha hecho ver fácil en los últimos años: Unai Emery, que sumó la quinta en su palmarés este miércoles.

El español se convirtió en uno de los mejores entrenadores de la historia, por lo menos en esta competición. Pero gracias a este título en redes sociales revivieron un video en 2014-2015 cuando era técnico del Sevilla y, en rueda de prensa, aseguró que "le gustaría dirigir al Millonarios de Bogotá".

¿Por qué Unai Emery dijo que le gustaría dirigir Millonarios?

Todo se dio porque fue indagado del supuesto interés que había del Real Madrid para contratarlo tras la salida de Carlo Ancelotti en ese momento, ahí fue cuando dijo que le gustaría dirigir muchos equipos y entre esos mencionó al cuadro embajador para dar a entender que "siempre hay deseo, pero nunca algo concreto".

"¿Vamos a hablar de hipótesis? Me gustaría entrenar al Barcelona, al Real Madrid, al Manchester United, al Bayern de Munich... el Millonarios de Bogotá", fueron sus palabras en aquella ocasión.



Y aunque todo fue en tono sarcástico, aún se desconoce de dónde llegó la relación de Emery con el cuadro capitalino y si era seguidor o algo de su fútbol, en especial porque no hay registro del español que lo ligue directamente con Bogotá y Millonarios, hasta la fecha. Pero los hinchas sueñan que algún día esto pudiese ser realidad.