Ecuador deberá pagarle millonaria cifra a Gustavo Alfaro por decisión de la FIFA

Pese a la exitosa etapa que vivió Gustavo Alfaro al mando de la selección de Ecuador, a la cual lideró para llevarla al Mundial de Qatar 2022, la relación con ese país no terminó de la mejor forma. El timonel argentino demandó a la FEF premios y un porcentaje del pago de unos saldos, los cuales no fueron ingresados y que rondaban por los 4 millones de dólares. Pero la federación desestimaban ya que eso no estaba en el convenio contractual lo que terminó en el fin de su etapa en el cargo.

"Lo que naturalmente el Departamento Jurídico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), más la parte financiera desestimaban porque consideraban un reclamo exagerado que no estaba en el convenio contractual y eso originó la ruptura de relaciones y la terminación del vínculo, porque apenas terminaba el Mundial el candidato a seguir era él, pero como hubo este desacuerdo se decidió que iba por otro camino (...) La FEF para evitar cualquier situación, pedirá una aclaración y busca una conciliación con Alfaro, aunque él está firme que se le adeudan 4 millones, aunque el TAS determinó que se le pague el 50 %", explicó sobre la demanda el periodista Fabián Gallardo en diálogo con Blog Deportivo.

Gustavo Alfaro en Ecuador // Foto: AFP

¿Cuánto deberá pagar Ecuador a Gustavo Alfaro?

Pese a que la cifra de los 2 millones de dólares fueron depositadas por parte de la FEF al entrenador argentino, lo cierto es que esta vez la FIFA no aceptó el descargo y deberá pagar un saldo pendiente, el cual corresponde a la misma demanda inicial como explicó la FEF en su comunicado; en ese orden de ideas, deberá cumplir un pago de 526.920 dólares que se hará en los próximos días para evitar problema disciplinarios que puedan afectar el camino de la 'Tri' en las Eliminatorias al Mundial.