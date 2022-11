Ecuador, primer país que pautará en el Super Bowl para promover el turismo

La ministra ecuatoriana de Turismo, Sandra Naranjo, expresó hoy su esperanza de que la promoción de su país como destino turístico llegue a sesenta millones de personas mañana cuando transmita un comercial sobre la nación andina en el Super Bowl de Estados Unidos.

Publicidad

"Vamos a salir el domingo en el Super Bowl, que es el evento de Estados Unidos con mayor audiencia. Esperamos llegar a sesenta millones de personas, es parte de nuestra estrategia de promoción", dijo Naranjo en el informe semanal de labores del Ejecutivo.

Añadió que "pautar en el Super Bowl es lo equivalente a pautar en cuatrocientos 'spots' normales por la alta recordación de marca".

Publicidad

El jefe de Estado, Rafael Correa, destacó que Ecuador se promocionará en el "evento deportivo más importante de Estados Unidos", que "ven centenas de millones de personas".

Publicidad

"Nosotros lo hemos restringido a trece ciudades objetivo, las que más viajan, etcétera, entonces la verán sesenta millones de personas", comentó el gobernante al señalar que también han contratado un paquete especial con un canal deportivo para que el Super Bowl pueda ser transmitido a Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador.

En el informe semanal de labores, se informó que Ecuador se promocionará en el Super Bowl con un comercial de treinta segundos que es parte de la campaña "All you need is Ecuador", que adelanta el Gobierno hace varios meses.

Publicidad

Se espera que mañana más de 184 millones de espectadores vean la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), según una encuesta encargada por la Federación Nacional de Comercios Minoristas de EE.UU. (NRF, por sus siglas en inglés) y quien lo desee podrá seguir toda la emisión a través de internet. EFE