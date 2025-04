El error que le costará a Atlético Nacional en Copa Libertadores, según Macnelly Torres

Este 2 de abril será el debut de Atlético Nacional en Copa Libertadores, que para muchos es el equipo llamado a representar a Colombia a nivel internacional por la calidad del plantel con el que cuenta, como también tener "el mejor nivel" en comparación con otros clubes locales. Pero enfrente tendrá un difícil grupo ante clubes como Nacional (Uruguay), Internacional y Bahía.

Pero en diálogo con 'Jugada Maestra' de Ditu, la aplicación gratuita de Caracol Televisión, Macnelly Torres habló de otro problema que le terminará costando al conjunto verdolaga en esta edición de la copa y de no mejorar se convertirá en un verdadero problema: la falta de manejo de emociones en los últimos partidos, pues se volvió algo habitual ver expulsados o polémicos en el equipo antioqueño.

Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2025

"Me preocupa una sola cosa en Nacional, que no sé si en torneos internacionales por ser contra extranjeros no se vea mucho, pero es que Nacional se deja sacar mucho del juego. En el torneo local pelean con los jugadores, se hacen expulsar o va y celebran con la bandera, le muestran el escudo a la hinchada. Creo que en esa parte les falta experiencia, falta que se concentren más en ganar los partidos que esas cosas. Si, eso le da de qué hablar a la prensa, pero si Nacional aspira hacer una buena Libertadores debe dejar esas cosas de lado", dijo.

Confesó su admiración por Marino Hinestroza, pero le criticó su actitud en algunos partidos que pueden ser terminar siendo algo contraproducente para las aspiraciones de Atlético Nacional en el torneo continental. Pero cree que con el tiempo tendrá mayor madurez para enfrentar estas competencias.

Este llamado preocupa, por ejemplo, es que el debut lo pitará el árbitro Yael Falcón, quien ha sido conocido por ser uno de los que más imponen tarjetas en un partido y de no controlar esas emociones podría afectar al equipo.