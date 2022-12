El exmagnate ruso Jodorkovski quedó en libertad tras 10 años en la cárcel

Vladímir Putin, después de pasar los últimos diez años entre rejas. "Estoy muy feliz por su liberación. Esperaba que iba a salir de prisión en octubre próximo", dijo la veterana defensora de derechos humanos soviética y rusa, Liudmila Alexéyeva.

Publicidad

Nada más salir de la cárcel en la república de Karelia (noroeste), el empresario se desplazó a Alemania supuestamente para visitar a su madre, según el Servicio Federal Penitenciario (SFP) de Rusia. "Durante su excarcelación Jodorkovski presentó una solicitud personal para que le formalizaran los documentos para viajar al extranjero", informó un portavoz del SFP, citado por agencias locales. "Tras ser liberado viajó a Alemania, donde su madre está siendo sometida a tratamiento médico", agregó la fuente.

Sin embargo, el canal opositor Dozhd informó de que Marina Jodorkóvskaya se encuentra en Korrálovo (región de Moscú), en un liceo para huérfanos financiado por la expropiada petrolera Yukos fundada por el otrora hombre más rico de Rusia. Mientras, fuentes del Ministerio de Exteriores de Alemania confirmaron que Jodorkovski llegó a Berlín y explicaron que realizó el viaje en un avión privado, por mediación del antiguo jefe de la diplomacia germana Hans Dietrich Genscher.

Publicidad

La liberación de Mijaíl "es una noticia tan agradable que se necesita tiempo para asimilarla. Supongo que no la he asimilado debidamente. No lo esperaba. Estoy en estado de shock", aseguró por su parte Marina Jodorkóvskaya en una entrevista a un canal público.

Publicidad

El presidente ruso anunció el jueves la decisión de indultar al preso más famoso del país, que debía abandonar la cárcel en octubre de 2014 después de que la Justicia rusa rebajara recientemente en dos años la condena a él y a su socio y amigo, Platón Lébedev. Putin explicó que Jodorkovski, que llegó a ser considerado por muchos como el mayor enemigo político del líder del Kremlin, cedió al fin a las exigencias legales y solicitó él mismo el indulto al presidente, algo que siempre se esgrimió como condición ineludible para el perdón del empresario.

Hasta ahora, Jodorkovski, en prisión desde octubre de 2003, se había negado a solicitar el indulto por cuestión de principios al no reconocerse culpable de los delitos por los que fue condenado. "Mijaíl Borísovich (patronímico de Jodorkovski) debía, de acuerdo con la ley, escribir el correspondiente papel. No lo había hecho, pero hace muy poco escribió tal papel y se dirigió a mí con la petición de indulto", aseguró Putin, que argumentó su decisión con "motivos humanitarios".

Publicidad

Poco después de que se anunciara el indulto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que al pedir el perdón, el fundador de la petrolera Yukos ha admitido que es culpable de los cargos por los que fue sentenciado. Mientras, Lébedev, que se negó a admitir su culpabilidad, no corrió la misma suerte y permanecerá en prisión al menos hasta el próximo año en caso de que la Fiscalía no incoe otro caso penal, como ya había hecho en varias ocasiones.

Publicidad

El anuncio del indulto se produjo después de que el fiscal adjunto, Alexandr Zviaguintsev, anunciara que el multimillonario aún es objeto de varias investigaciones penales, entre ellas una acerca de lavado de dinero por valor de 10.000 millones de dólares. Los diputados del partido socialdemócrata Rusia Justa ya mostraron su disposición a proponer a Jodorkovski en calidad de Defensor de Pueblo. "Si Mijaíl Borísovich quisiera (aspirar a ese cargo), estamos dispuestos a proponérselo, ya que la Duma (Cámara de diputados) tendrá que debatir próximamente sobre las candidaturas para ese cargo", dijo el diputado del partido Dmitri Gudkov.

Jodorkovski, de 50 años, fue condenado en 2005 y 2010 a 13 años y medio de prisión por diversos delitos económicos, entre los que figuran el robo de petróleo a su propia compañía, juicios tachados de políticos por la oposición y Occidente. Mientras, la canciller de Alemania, Angela Merkel, expresó su satisfacción por el indulto a Jodorkovski y afirmó que se trata de una "buena noticia".

Publicidad

Con EFE.