Amenazas llevan al retiro de una de las demandas contra salario mínimo ante el Consejo de Estado

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El abogado Germán Eduardo Castro Marín anunció el retiro de la demanda de nulidad que había presentado contra el decreto que fijó el salario mínimo para 2026, pese a que esta ya había sido admitida por el Consejo de Estado.
La decisión, según explicó, obedece exclusivamente a razones de seguridad, luego de recibir amenazas y mensajes de odio que ponen en riesgo a su familia.
En un comunicado, Castro Marín negó que su actuación tuviera motivaciones políticas o que buscara afectar a los trabajadores. “Quiero ser enfático en que la acción de nulidad radicada no obedeció a intereses políticos ni personales, ni buscó jamás afectar el bienestar de los trabajadores colombianos”, afirmó, al tiempo que explicó que la demanda fue “el resultado de un estudio juicioso, técnico y riguroso de la Ley 278 de 1996 y de la jurisprudencia vigente del Consejo de Estado”.
Castro sostuvo que su actuación se dio dentro del marco profesional del ejercicio del derecho, orientado a la defensa institucional. “Mi actuación se enmarcó estrictamente en el deber ser del abogado: la protección de la Constitución, el respeto por la Ley y la defensa de la institucionalidad económica del país frente a actos administrativos que, técnicamente, adolecen de vicios de forma y motivación”, indicó.
Sin embargo, advirtió que el debate jurídico derivó en una situación personal crítica. “En las últimas horas, he recibido múltiples mensajes de odio y amenazas que desbordan el debate jurídico y ponen en riesgo mi tranquilidad y, lo más importante, la integridad física y emocional de mi familia”, aseguró. Por ello, anunció: “he tomado la difícil decisión de apartarme del proceso y retirar la demanda de nulidad instaurada ante el Consejo de Estado”.
La demanda había sido admitida y notificada a los ministerios de Hacienda y Trabajo, así como a la Procuraduría y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que cuentan con 30 días para pronunciarse. El Consejo de Estado también solicitó al Gobierno los documentos previos a la expedición del decreto.
Publicidad
El proceso coincidió con cuestionamientos de los gremios empresariales, agrupados en el Consejo Gremial Nacional y respaldados por Fenalco, Andi, Acopi, Camacol y Anif, que expresaron preocupación por la falta de criterios técnicos para fijar un incremento del 23,7 % el salario mínimo para el 2026 y advirtieron impactos sobre el empleo y la sostenibilidad empresarial.