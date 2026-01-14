En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Amenazas llevan al retiro de una de las demandas contra salario mínimo ante el Consejo de Estado

Amenazas llevan al retiro de una de las demandas contra salario mínimo ante el Consejo de Estado

La decisión, según explicó, obedece exclusivamente a razones de seguridad, luego de recibir amenazas y mensajes de odio que ponen en riesgo a su familia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad