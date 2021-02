El gol que anuló el VAR fue legítimo: las duras críticas de Hernán Torres, técnico del Tolima

El director técnico del Deportes Tolima, Hernán Torres, criticó duramente las decisiones arbitrales tomadas en la noche del pasado jueves 11 de febrero, durante el partido contra Independiente Medellín en la final de la Copa Colombia.

De acuerdo con Torres, el gol que anuló el VAR era un gol “legítimo” y que esta anulada perjudicó mucho al equipo que no pudo alzar el trofeo.

“Fue gol legítimo porque el jugador no le pego el balón con la mano”, insistió Torres durante la rueda de prensa.

“Tengo que decirlo, tengo que felicitar a mi equipo, a mis jugadores, ellos hicieron todo lo que pudieron hacer, buscamos la posibilidad de conseguirlo y lo logramos, lastimosamente hay cosas que uno no puede cambiar, y que no voy a hablarlas, pero que uno no puede cambiar”, precisó.

Además, indicó que Tolima fue más dominante durante el compromiso y que merecía ganar.

“Hicimos todo, hemos hecho todo. Tolima fue el dominante del juego, hizo las variantes, busco el resultado, busco el partido desde el primer minuto. En contra de todo empatamos y en los penaltis ya era una lotería”, precisó.

Publicidad

Escuche el análisis de esta noticia en Blog Deportivo de BLU Radio: