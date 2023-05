El Southampton descendió tras once años consecutivos de estar en la Premier League

El Southampton, que perdió en casa ante el Fulham (2-0) este sábado en la 36ª fecha de la Premier League , es el primer equipo matemáticamente descendido en la primera categoría del fútbol inglés este curso.

Un gol del brasileño Carlos Vinícius al regreso de vestuarios puso en ventaja a los londinenses (48), antes de que el serbio Aleksandar Mitrovic doblase la renta en el minuto 72, sellando la 24ª derrota del conjunto del sur de Inglaterra.

Con 24 puntos y dos partidos por jugar, los 'Saints' ya no pueden dar alcance al Everton, 17º y primero fuera del descenso, que cuenta con 32 puntos.

Su descenso pone fin a 11 temporadas en la Premier League, en las que pasaron por su banquillo técnicos como Mauricio Pochettino o Claude Puel, y jugadores como Virgil van Dijk o Sadio Mané.

Publicidad

Adquirido en enero de 2022 por el fondo de inversión Sport Republic, cuyo principal inversor es el empresario serbio Dragan Solak, el Southampton ha vivido una temporada catastrófica.

En el otro extremo de la tabla, el Newcastle (3º) sólo sumó un punto en Leeds (18º). Las 'Urracas' tienen 66, cuatro más que el Liverpool (5º), primero fuera de los puestos Champions, cuando les restan a ambos tres partidos por disputar.

Y luego de dos derrotas consecutivas, el Manchester United ganó aunque sin brillo (2-0) a un Wolverhampton (13º) que ya no se juega nada.

Publicidad

Estos tres puntos permiten a los 'Diablos Rojos' consolidar su 4º puesto, superados únicamente por la diferencia de goles por el Newcastle.

Anthony Martial abrió el marcador en el minuto 32, y el argentino Alejandro Garnacho acabó con el suspense (90+4) después de haber entrado en juego poco antes.

No ganaron este sábado dos poderosos equipos de la capital, Chelsea (11º) y Tottenham (6º). Los 'Blues' no pasaron del empate a dos en casa ante el Nottingham Forest (16º), y los 'Spurs' perdieron 2-1 ante el Aston Villa (7º) de Unai Emery.

Le puede interesar: El abogado Daniel Briceño denunció que fue víctima de ciberataque en Twitter