Encuentran a gatito en una cárcel en Perú y ahora le hacen videos en TikTok

TikTok sigue contando historias curiosas en todas las partes del mundo. En esta oportunidad, se trata de un gato que está en una cárcel en Perú y, por irónico que suene, ahora le hacen videos en esta plataforma.

Todo comenzó por un video que se viralizó en redes sociales donde se ve el operativo que realizaron las autoridades peruanas dentro del penal Ancón I. Allí, se puede observa a un recluso que camina en fila con las manos en la cabeza, pero sin soltar en uno de sus brazos a este gato amarillo que rápidamente captó la atención de los usuarios.

Desde entonces, las personas en redes sociales comenzaron a preguntar por el estado del animal, cómo se llamaba, qué estaba haciendo en una cárcel y su edad.

Nuevo video

Después de las constantes inquietudes, el Instituto Nacional Penitenciario de Perú (Inpe) publicó un nuevo video en el que reveló detalles sobre 'Sony', el gato de la cárcel Ancón I.

Con un toque de humor, se conoció que 'Sony' está en perfectas condiciones, tiene siete meses, "no le encontraron objetos prohibidos" en la última requisa y su "único delito" fue robarse el corazón de las personas que vieron el primer video en redes sociales.

"No he cometido delitos. Bueno, me enteré que me robé su corazón. Yo estoy bien, tranquilos. Ya les he dicho a los compañeros que tienen que seguir el buen ejemplo", se puede escuchar en el video.

Por ahora, 'Sony' seguirá en esta cárcel y no será trasladado a otro penal, pues allí tiene dos espacios en los que se ha adaptado, además de ser una compañía para los reclusos que están en un proceso de resocialización.

Día de la madre

En el fin de semana, donde se celebró el Día de Madre, el Inpe publicó otro video en el que se observa cómo 'Sony' acompañó a otros reclusos que hicieron cartas para sus mamás.

Yo no tengo mamá porque me rescataron, pero hice una cartita para todas las mamis que nos siguen se escucha en el video de TikTok.