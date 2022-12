El ‘trumpismo’ contamina el fútbol: otra polémica columna de Carlin contra James

“El centrocampista del Real Madrid James Rodríguez. James no dijo nada sobre el plebiscito; no se tomó la molestia de opinar sobre el voto más importante de la historia de su país. Resultó que el 60% del electorado colombiano tampoco se tomó la molestia de acudir a las urnas. Se supone que calcularon que harían un mejor uso de su tiempo si saliesen de paseo, o almorzasen con sus familias, o jugasen con sus teléfonos móviles, o viesen una telenovela o un partido de fútbol en televisión”, dijo.



“Quizá sean James y ese 60 por ciento de no votantes colombianos los que nos ofrecen la visión del futuro que nos espera”, añade.



El periodista asegura que los colombianos “No le hicieron caso a Falcao, pero a Daniel Torres sí” cuando dijo que Jesucristo no estaba en el centro de la conversación.



Lea aquí la columna completa.