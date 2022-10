“El voto es un derecho, pero también un deber”: Viviane Morales

no se ha implementado en Colombia.

Por esta razón, indicó que la iniciativa que busca implementar el voto obligatorio es viable dado que en la fiesta de la democracia “todos debemos participar”.

La exfiscal afirmó que la iniciativa logrará derrotar la corrupción porque nadie “puede comprar 29 millones de votos”.

Indicó que en una democracia no es ético que la gente no vote: “Me parece pésimo argumento decir que la gente no vota. Hay que vencer el individualismo y obligarla a que ejerzan ese derecho”.