En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Pasaje de Transmilenio
Nicolás Maduro
Sube la gasolina
UPC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno prorroga suspensión del permiso para porte de armas

Gobierno prorroga suspensión del permiso para porte de armas

El decreto extiende la vigencia de la suspensión desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad