Suspendieron cinco establecimientos comerciales por incumplir normas en Medellín

En un operativo para reforzar seguridad y recuperar el espacio público, en cercanías al viaducto del metro en el Centro de Medellín, la Policía capturó a un hombre requerido por homicidio agravado y hurto calificado. Durante la intervención fueron incautadas más de 450 armas blancas y 700 dosis de droga.

En total, las autoridades registraron a 1.235 personas durante las acciones de control que permitieron, además, la suspensión temporal de cinco establecimientos comerciales: tres hoteles, un bar y una barbería, por incumplimiento de la normatividad vigente.

Igualmente, con apoyo de la Secretaría de Movilidad de Medellín, se impusieron 27 comparendos y se inmovilizaron 12 motos.

Las autoridades también activaron rutas de atención y protección para 18 niños, niñas y adolescentes encontrados en la zona, como parte del componente social del operativo, del cual amplió detalles el teniente coronel Alexander Montañez, comandante Operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



“"Se realizó el desmonte de 50 cambuches, se adelantaron incautaciones por ocupación indebida del espacio público, recolección de escombros, colchones y otros enseres, se brindó acompañamiento a 18 niños, niñas y adolescentes garantizando siempre la protección de sus derechos y se realizaron 17 conducciones al centro de traslado por protección”, señaló el oficial.

Las autoridades indicaron que este tipo de operativos continuarán de manera permanente en distintos puntos del Valle de Aburrá, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana