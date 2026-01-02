En medio de la crisis fiscal Gobierno le exige más dividendos a sus propios bancos

El Gobierno nacional le está exigiendo mayores dividendos a su propia holding financiera, el Grupo Bicentenario, en medio de la aguda crisis fiscal que afronta el país.

Inicialmente el Gobierno esperaba recibir unos 800.000 millones de pesos en utilidades de sus entidades financieras, pero cambió de planes y ahora está exigiendo que se liberen reservas de años anteriores y se entreguen otros 300.000 millones de pesos en dividendos. En total el Gobierno recibirá 1.1 billones en dividendos.

Según los documentos oficiales del Departamento Nacional de Planeación esta decisión "constituye una medida adicional y complementaria que contribuirá parcialmente a aliviar las presiones de liquidez y a financiar el presupuesto de la vigencia. Esta decisión se enmarca en el conjunto de acciones adoptadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el propósito de restablecer las condiciones fiscales y asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones del Gobierno nacional".

Las medidas del Gobierno hasta ahora han incluido la suspensión de la regla fiscal (que impone límites al gasto del Gobierno) y la declaratoria del estado de emergencia económica que permitió la expedición de una reforma tributaria de 11 billones vía decreto.



Los recursos saldrán en su mayoría de la liberación de reservas del Fondo Nacional del Ahorro.

El Gobierno asegura que la operación no pondrá en peligro la solidez financiera del Grupo Bicentenario.

El Grupo Bicentenario es la holding de entidades financieras propiedad del Gobierno nacional. Hacen parte de ella tres fiduciarias (Fiducoldex, Fiduagraria y Fiduprevisora), así como el Banco Agrario, el Fondo Nacional del Ahorro, Positiva, entre otros.